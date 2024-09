Danniella Westbrook plant Beauty-OP-Marathon für TV-Comeback

Danniella Westbrook (50), bekannt aus der britischen Seifenoper "EastEnders", plant ein großes Comeback im Fernsehen und auf der Theaterbühne und lässt sich dafür unter anderem im Gesicht und an der Brust operieren. Bereits in der Vergangenheit hatte sie sich mehrfach kosmetischen Eingriffe unterzogen, darunter eine problematische Operation in der Türkei im letzten Jahr. Nun wird die Schauspielerin in den kommenden Wochen mehrere weitere Operationen über sich ergehen lassen.Vor wenigen Tagen wurde sie bereits mit einem großen Verband auf der Nase gesichtet, was laut OK! auf eine bevorstehende medizinische Untersuchung hinweist.

Seit ihrer Zeit bei "EastEnders", wo sie die Rolle der Sam Mitchell spielte, hat Danniella immer wieder mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen gehabt, schaffte es aber, längere Phasen der Abstinenz zu erreichen. Ihr Comeback ist Teil ihres Plans, Selbstvertrauen zurückzugewinnen und ihre Karriere wiederzubeleben. Trotz ihrer schwierigen Vergangenheit und jüngsten gesundheitlichen Herausforderungen bleibt sie optimistisch: „Sobald sie sich mit ihrem Aussehen wohlfühlt, möchte sie wieder arbeiten“, erklärt eine Insider. Zudem plant Danniella eine weitere Brustvergrößerung, um noch mehr Selbstvertrauen zu gewinnen.

Abseits der chirurgischen Eingriffe hat Danniella auch persönlich viel durchgemacht: Nach einem traumatischen Erlebnis mit einem Fadenlifting in der Türkei, das schmerzhaft schiefging, flog sie nach Portugal, um sich zu erholen, nur um dort weitere medizinische Komplikationen zu erfahren. Im Jahr 2018 ging sie mit ihrer Gebärmutterhalskrebs-Diagnose an die Öffentlichkeit und besiegte den Krebs schließlich 2019. In einem Interview bei "This Morning" zeigte sie sich jedoch optimistisch und blickte positiv auf ihren 50. Geburtstag: "Ich bin froh, am Leben zu sein und freue mich auf die nächsten Kapitel meines Lebens." Darüber hinaus plant sie, ein drittes autobiografisches Buch zu veröffentlichen, in dem sie ihre Reise zu mehr Selbstakzeptanz und erneuter Lebensfreude schildern möchte.

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, britische Schauspielerin

MEGA Danniella Westbrook im Jahr 2017

