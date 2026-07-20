Wetterdrama um Niall Horan: Show kurz vor Start geplatzt

Für Niall Horan (32) kam es in Pennsylvania kurz vor dem großen Auftritt zum wetterbedingten Schockmoment: Der Sänger sagte sein Konzert am Samstag im Hersheypark Stadium in Hershey nur wenige Stunden vor dem geplanten Start ab. Gemeinsam mit Thomas Rhett hätte der ehemalige One-Direction-Star dort auf der Bühne stehen sollen, doch heftige Unwetterwarnungen für die Region machten den Plänen einen Strich durch die Rechnung. In einem gemeinsamen Statement auf Instagram erklärten die beiden Musiker, dass sie seit dem Morgen mit ihren Teams, den Veranstaltern und einem Meteorologen die Lage beobachtet hätten. Nach stundenlangen Beratungen fiel schließlich die Entscheidung, die Show nicht wie geplant stattfinden zu lassen. Statt eines Auftritts am selben Abend hieß es für die Fans plötzlich: warten, bangen und auf den Ersatztermin hoffen.

Ganz abgesagt ist das Konzert allerdings nicht: Niall und Thomas verschoben den Auftritt kurzerhand auf den nächsten Abend. Wer bereits ein Ticket gekauft hatte, konnte damit auch zur nachgeholten Show kommen. Für alle, die den neuen Termin nicht wahrnehmen konnten, wurde eine vollständige Rückerstattung zugesagt. In ihrer Botschaft betonten die beiden, dass ihnen dieser Schritt alles andere als leichtgefallen sei. Sinngemäß machten sie klar, dass sie das Publikum nicht nur schützen, sondern ihm auch die vorbereitete Show in vollem Umfang bieten wollten. Unter den angekündigten Gewittern und schwierigen Wetterbedingungen sei das jedoch nicht möglich gewesen.

Während Niall mit dem Wetterdrama zu kämpfen hatte, sorgte sein ehemaliger Bandkollege Harry Styles (32) auf der anderen Seite des Atlantiks für Schlagzeilen. Der Sänger absolvierte gerade eine zwölf Shows umfassende Residency im Wembley Stadium in London. Wie der Mirror berichtete, wurde Harry bei seinem letzten Auftritt sichtlich emotional und gedachte des verstorbenen One-Direction-Mitglieds Liam Payne (†31), der im Oktober 2024 in Buenos Aires tragisch ums Leben gekommen war. "Ich möchte Niall, Zayn, Louis und meinem lieben Freund Liam danken", sagte Harry auf der Bühne, bevor er ein altes Foto der Band auf dem großen Screen zeigte. Liam war nur 31 Jahre alt, als er nach einem Sturz vom Balkon des Casa Sur Hotels in der argentinischen Hauptstadt starb. One Direction hatten sich einst beim britischen X Factor im Jahr 2010 gefunden – als Gruppe, die trotz des dritten Platzes eine weltweite Fangemeinde gewann.

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Getty Images Niall Horan im März 2023

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Getty Images Niall Horan im Juni 2023

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Getty Images Harry Styles, Musiker