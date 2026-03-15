Robbie Williams sieht Manager-Wechsel als Karriere-Booster

Robbie Williams (52) hat sich nach 14 Jahren von seinem langjährigen Manager Michael Loney getrennt. Der Sänger gab die Entscheidung bekannt und erklärte, dass er sich in einer besonders lebendigen Phase seiner Karriere befinde. Mit zahlreichen neuen Möglichkeiten vor Augen und der sich rasant verändernden Musikindustrie sei es nun an der Zeit für einen Wechsel, so Robbie. "Ich hatte das Glück, von einigen wirklich wunderbaren Menschen gemanagt zu werden – insbesondere von David Enthoven, Tim Clark und Michael Loney", teilte er dem Magazin The Sun mit. Der Musiker arbeitet derzeit an der Zusammenstellung eines komplett neuen Teams und zeigte sich sehr optimistisch: "Ich bin extrem aufgeregt, was die Zukunft angeht."

Die Trennung von Michael, der bei der Firma ie:music tätig ist, verlief laut einem Insider völlig einvernehmlich. Michael trat am Donnerstag als Direktor von Robbies acht Unternehmen zurück. Die Quelle verriet der Zeitung weiter, dass der Künstler hungrig nach mehr Hits und mehr Erfolg sei. Die Neuaufstellung seines Teams gebe ihm das Gefühl eines Neuanfangs und frischer Energie, die er für die kommenden Projekte brauche.

Parallel zu dieser beruflichen Veränderung feiert Robbie einen historischen Meilenstein in seiner Karriere. Mit seinem neuen Album "BRITPOP" sicherte er sich kürzlich sein 16. Nummer-eins-Album in Großbritannien und übertraf damit sogar die Beatles, die zuvor den Rekord für die meisten britischen Nummer-eins-Alben hielten. "'BRITPOP' ist die Platte, die ich schon immer machen wollte, und zu sehen, wie sie mein 16. Nummer-eins-Album wird, bedeutet mir alles", schwärmte er laut Daily Mail. Seit seinem ersten Nummer-eins-Album "Life Thru a Lens" im Jahr 1997 hat Robbie eine beeindruckende Karriere hingelegt. An dem neuen Album arbeitete er mit namhaften Künstlern wie Chris Martin (49) von Coldplay, Gaz Coombes von Supergrass und seinem ehemaligen Take-That-Bandkollegen Gary Barlow (55) zusammen.

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Imago Robbie Williams live in der Waldbühne Berlin am 22. Juli 2025

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Getty Images Robbie Williams performt bei der Auslosung der Fußball-WM 2026 im Kennedy Center in Washington D.C., Dezember 2025

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