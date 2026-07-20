"Habe einen neuen Spruch": Aleks Petrovic feiert sich selbst

Nach dem Dreh der neuen Staffel von Promi Büßen hat sich Aleksandar Petrovic (35) jetzt in einem Interview mit "Blitzlichtgewitter" zu Wort gemeldet – und dabei gleich mehrere Gerüchte aus der Welt geschafft. Denn rund um den Realitystar kursieren derzeit einige Spekulationen: Ein angeblicher Kuss mit Georgina Fleur (36) auf einem Hotelzimmer sowie eine mysteriöse Nikoletta sorgen im Netz für Gesprächsstoff. Aleks ließ keinen Zweifel daran, was er davon hält: "Angeblich mit Georgina – auf einem Hotelzimmer. Das hab ich gelesen. Absoluter Bullshit", stellte er im Interview klar. Und auch eine angebliche Nikoletta könne er schlicht nicht einordnen: "Ich kenne keine Nikoletta."

Statt sich länger mit den Gerüchten aufzuhalten, lenkte Aleks den Blick lieber auf seinen Auftritt bei "Promi Büßen". Dort habe er sich einen neuen Spruch zugelegt, mit dem er auf Leute reagiere, die ständig über ihn reden. "Ich habe einen neuen Spruch gebracht. Nicht: 'Ich bin dein Schöpfer', sondern: 'Ich bin dein Jobcenter. Ohne mich hättest du keine Arbeit, weil du nur über mich redest'", zitierte er sich selbst im Gespräch. Namen der betroffenen Kandidaten wollte er dabei allerdings nicht nennen. "Die Namen werd ich nicht droppen", so Aleks.

Der Wirbel um Aleks und mögliche Romanzen ist nicht neu. Zuletzt sorgten Aufnahmen von einem gemeinsamen Mallorca-Trip mit Georgina für Aufsehen, bei dem das Duo in einem Hotel offenbar sehr vertraut miteinander wirkte. Die Clips gingen auf TikTok viral – und genau das ist es, was Aleks offenbar grundsätzlich nervt: "Wenn man einfach nur mein Gesicht in ein Reel packt, geht das viral. Die Leute suchen ja förmlich nach Fehlern", sagte er im Interview. Auch die Reaktionen der TikTok-Community auf seine jüngsten Aussagen fallen gemischt aus. Während einige User zustimmend kommentieren, zeigen sich andere genervt und schreiben etwa: "Ich will den nicht mehr sehen, ich will nichts mehr von dem hören."

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RTL / Africa Vumazonke Aleks Petrovic, "Prominent getrennt"-Kandidat

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Bekanntheit

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RTL Aleks Petrovic, "Prominent getrennt"-Kandidat