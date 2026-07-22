Lustig: Darum nahm Stockard Channing Rolle in "Grease" an

Rund 48 Jahre nach ihrer legendären Rolle als Betty Rizzo im Kultfilm "Grease" hat Stockard Channing (82) jetzt verraten, warum sie damals eigentlich ja zu dem Job gesagt hatte. Im britischen Frühstücksformat "Lorraine" erklärte die Schauspielerin der Moderatorin Lorraine Kelly ganz offen, dass finanzielle Gründe hinter ihrer Entscheidung steckten. "Ich hatte das Glück, einen Job für den Sommer zu bekommen, um es mal so zu formulieren", sagte sie und fügte hinzu: "Die Hypothek hat mir ins Ohr geflüstert."

Als Lorraine ihre Überraschung über dieses Geständnis zum Ausdruck brachte, legte Stockard nach: "Ich erfinde das nicht. Es ist die absolute Wahrheit. Also dachte ich mir: 'Na gut, lass es uns angehen. Ich werde der älteste lebende Teenager der Welt sein.'" Sie war damals 33 Jahre alt – und damit deutlich älter als die Highschool-Schülerin Rizzo, die sie verkörperte. Auch ihre Kostüme machten es ihr nicht leichter, jünger zu wirken. "Ich musste die ganze Zeit Schwarz tragen", erinnerte sich die Schauspielerin an Rizzos typischen Look. "Ich dachte mir: 'Könnte ich nicht wenigstens mal einen Peter-Pan-Kragen haben?'"

"Grease" wurde 1978 veröffentlicht und entwickelte sich später zu einem der bekanntesten Filmmusicals überhaupt. Neben Stockard waren auch John Travolta (72), Olivia Newton-John (†73) und Jeff Conaway Teil der Besetzung. Rizzos Geschichte mit Kenickie gehört bis heute zu den prägenden Handlungssträngen des Films. Privat und persönlich scheint Stockard den Rückblick auf diese Zeit mit viel Humor zu nehmen. Gleichzeitig steht für sie schon das nächste Wiedersehen mit einer bekannten Rolle an: In "Practical Magic 2" wird sie zusammen mit Dianne Wiest erneut als Tante Franny zu sehen sein. Der Film soll am 11. September 2026 erscheinen.

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Getty Images Stockard Channing bei der Broadway-Wiedereröffnung von "It's Only A Play" im Bernard B. Jacobs Theatre in New York, 23. Januar 2015

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Getty Images Stockard Channing beim After-Party-Event zur Lesung von "Collected Stories" im Samuel J. Friedman Theatre in New York, 7. Mai 2012

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Getty Images Stockard Channing bei der Curtain-Call von "It's Only a Play" zur Broadway-Wiedereröffnung im Bernard B. Jacobs Theatre, New York, 2015

Was sagt ihr zu Stockards ehrlichem Grund für "Grease": das Geld hat entschieden? Erfrischend ehrlich – finden wir sympathisch! Hm, wirkt unromantisch – bei "Grease" hätte ich mehr Herz erwartet. Ergebnis anzeigen