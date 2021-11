War Will Smith' (53) erste Ehe von Anfang an zum Scheitern verurteilt? Bevor der in Philadelphia geborene Schauspieler seiner heutigen Frau Jada Pinkett-Smith (50) das Jawort gab, war der einstige Rapper schon einmal verheiratet. Von 1992 bis 1995 führte er eine Ehe mit Sheree Zampino (53), mit der er sogar einen Sohn bekam. Jetzt verriet Will, dass er sich während seiner Beziehung zu Sheree in seine Schauspielkollegin Stockard Channing (77) verliebte.

Wie People nun berichtete, erinnert sich der 53-Jährige in seinen am 9. November erscheinenden Memoiren an einen sehr schwierigen Moment während seiner ersten Ehe. In seiner Autobiografie "Will" berichtet der "Gemini Man"-Darsteller, dass er kurz nach der Geburt seines ersten Sohnes Trey Smith (28) das Mystery-Drama "Das Leben – Ein Sechserpack" drehte und sich dabei in seinen Co-Star verliebte. "Sheree und ich waren in den ersten Monaten unserer Ehe, zusammen mit einem Neugeborenen, und ich kann mir vorstellen, dass diese Erfahrung für Sheree gelinde gesagt beunruhigend war", schreibt der dreifache Vater in seinem Buch.

Doch Will öffnet sich in seiner Autobiografie nicht zum ersten Mal über diese Erfahrung vom Set. Bereits 2015 erzählte er in einem Interview mit Esquire von den "Gefahren" des Method Actings. "Mein Charakter war in die Figur von Stockard Channing verliebt. Und ich habe mich tatsächlich auch in Stockard Channing verliebt", erzählte er dem Magazin damals.

Anzeige

Getty Images Stockard Channing im April 2018

Anzeige

Getty Images Will Smith im Mai 2019

Anzeige

CapitalPictures Stockard Channing im August 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de