Nach Unfalltod mit 19: Kaylee Hottles Mutter nimmt Abschied

Traurige Nachrichten um Kaylee Hottle (19): Die junge Schauspielerin, die vielen Zuschauern als Jia aus "Godzilla vs. Kong" und "Godzilla x Kong: The New Empire" bekannt ist, ist im Alter von nur 19 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Wie mehrere US-Medien berichten, ereignete sich der schwere Unfall in der Nacht zu Dienstag gegen drei Uhr im US-Bundesstaat Maryland, wo sich Kaylee zu Besuch aufgehalten hatte. Besonders bewegend ist die Reaktion ihrer Familie: Ihre Mutter Ketsi Hottle wandte sich kurz darauf mit einem emotionalen Instagram-Video an die Community und schrieb, es sei ein "Privileg" gewesen, Kaylees Mutter sein zu dürfen.

In dem fast vierminütigen Clip kommuniziert sie unter Tränen in Gebärdensprache mit ihren Followern. Dazu veröffentlichte sie ein gemeinsames Strandfoto mit ihrer Tochter. Auch Kaylees Vater Joshua sprach offen über seinen Schmerz. In einem Facebook-Beitrag schrieb er, dass er eine Reise antreten müsse, die er sich niemals gewünscht habe: Er fliege von Texas nach Maryland, um Kaylees Leichnam nach Hause zu bringen. Kaylee wurde in Atlanta geboren und wuchs in Austin, Texas, auf, wo sie die Texas School for the Deaf besuchte. Schon als Kind begann sie mit der Schauspielerei und stand neben ihren Rollen im "Godzilla"-Universum auch für die Serie "Magnum P.I." vor der Kamera.

Kaylee nutzte ihre Bekanntheit auch, um über die Bedeutung authentischer Besetzungen zu sprechen. Im Jahr 2021 sagte sie dem Portal Junkee, dass es wichtig sei, gehörlose Rollen auch mit gehörlosen Darstellern zu besetzen. "Gehörlose Menschen kennen ihre eigene Sprache und sind mit der Kultur vertrauter", erklärte sie damals. Als selbst gehörlose Schauspielerin wurde sie für viele Menschen zu einer wichtigen Stimme der Community. Ihr früher Tod hinterlässt nun nicht nur bei ihrer Familie, sondern auch bei Fans und Wegbegleitern große Trauer.

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Instagram / syncwithasl Kaylee Hottle und ihre Mutter Ketsi

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Imago Kaylee Hottle bei der Weltpremiere von "Godzilla x Kong: The New Empire" im TCL Chinese Theater IMAX in Los Angeles

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Imago Kaylee Hottle als Jia mit Kong in einer Szene aus "Godzilla vs. Kong" (2021), Courtesy of Warner Bros. Pictures und Legendary Pictures