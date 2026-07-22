Geburtstag: Anna-Maria teilt private Fotos von Montry Lewe

Zum 24. Geburtstag ihres ältesten Sohnes Montry Lewe hat sich Anna-Maria Ferchichi (44) auf Instagram mit rührenden Worten und privaten Schnappschüssen gemeldet. Die Mutter von acht Kindern widmete dem Geburtstagskind einen emotionalen Post und schwelgte dabei in Erinnerungen. Sie schrieb: "Heute vor 24 Jahren hast du mich zu deiner Mutter gemacht. Ich erinnere mich noch heute an meinen allerersten Gedanken... Er ist unverändert. Du bedeutest mir alles und ich weiß, es war nicht immer einfach. Happy Birthday, mein Schatz."

Zu den herzlichen Worten gab es jede Menge private Einblicke. Anna-Maria teilte eine ganze Reihe von Aufnahmen – darunter Familienfotos, Bilder von Montry allein sowie Fotos, auf denen Mutter und Sohn gemeinsam zu sehen sind. Auch Montry mit seinen Geschwistern ist auf den Bildern verewigt. Der letzte Schnappschuss ist schon einige Jahre alt – auf diesem lächelt Montry als kleiner Junge mit einem breiten Grinsen in die Kamera.

In der Kommentarspalte ließen es sich Fans und prominente Bekannte nicht nehmen, dem Geburtstagskind zum 24. Geburtstag mit herzlichen Glückwünschen zu gratulieren. Auch Bushido (47), Anna-Marias Ehemann und Stiefvater von Montry, meldete sich zu Wort und hinterließ drei Flammen-Emojis unter dem Beitrag. Ein Fan schwärmte: "So schöne Bilder von euch allen."

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrem Sohn Montry

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Die Familie von Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Montry, der Sohn von Anna-Maria Ferchichi