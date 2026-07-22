Malcolm-Jamal Warners (†54) Witwe verklagt seine Mutter

Genau ein Jahr nach dem Tod von Malcolm-Jamal Warner (†54) hat seine Witwe Tenisha Warner rechtliche Schritte eingeleitet: Sie verklagt Pamela Warner, die Mutter des verstorbenen Schauspielers, der durch seine Rolle als Theo Huxtable in der "Cosby Show" weltbekannt wurde. Pamela verwaltet den Warner Family Trust – und genau aus diesem Vermögen fordert Tenisha nun mehr als 1,2 Millionen Dollar. Laut einer von TMZ eingesehenen Klageschrift beruft sich die Witwe dabei auf einen Ehevertrag, den sie und Malcolm im Mai 2022 kurz vor ihrer Hochzeit unterzeichnet hatten.

Darin soll der TV-Star seiner Frau mehrere finanzielle Zusagen gemacht haben, die laut Tenisha vor seinem Tod nicht erfüllt wurden. So habe Malcolm unter anderem eine Lebensversicherung in Höhe von einer Million Dollar abschließen wollen, bei der seine Ehefrau als alleinige Begünstigte eingetragen werden sollte. Laut Klage sei diese Police jedoch nie beantragt oder aufrechterhalten worden. Außerdem soll er ihr jährliche steuerfreie Zahlungen von 16.000 Dollar, Beiträge zu einer Roth IRA sowie ein monatliches Gehalt von 5.000 Dollar zugesichert haben – für ihre Tätigkeit als seine Stabschefin und Assistentin während der Ehe.

Da Tenisha davon ausgeht, dass der Nachlass von Malcolm nicht ausreicht, um die aus ihrer Sicht offenen finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen, richtet sie ihre Forderungen nun an den Warner Family Trust. Zusätzlich beantragt die Witwe, dass Pamela vorerst keine Gelder oder Vermögenswerte aus dem Trust auszahlen oder übertragen darf, solange der Fall nicht abschließend geklärt ist. Damit soll verhindert werden, dass sich die finanzielle Grundlage des Trusts während des laufenden Verfahrens verändert. Eine endgültige Entscheidung darüber, ob und in welcher Höhe Tenisha Ansprüche zustehen, steht noch aus.

Malcolm starb am 20. Juli 2025 im Alter von 54 Jahren. Der Schauspieler ertrank während eines Urlaubs in Costa Rica, nachdem er und ein Freund beim Schwimmen im Meer von einer starken Strömung erfasst worden waren. Während sein Begleiter gerettet werden konnte, kam für Malcolm jede Hilfe zu spät. Wenige Wochen nach dem Unglück meldete sich seine Mutter Pamela mit einem emotionalen Instagram-Beitrag zu Wort und erinnerte an ihren Sohn. "Malcolm war nicht nur mein Sohn, sondern mein Lehrer, Vertrauter und bester Freund", schrieb sie damals.

Anzeige Anzeige

Getty Images Malcolm-Jamal Warner moderiert die Beloved Community Awards 2023 im Hyatt Regency Atlanta

Anzeige Anzeige

Getty Images Malcolm-Jamal Warner mit seiner Mutter Pamela Warner, 2009

Anzeige Anzeige

IMAGO / Everett Collection Malcolm-Jamal Warner in der "Cosby Show"

IMAGO / ZUMA Press Wire Malcolm-Jamal Warner, Schauspieler

Anzeige