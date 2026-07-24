Katie Price ließ heimlich schon wieder die Brüste machen

Katie Price (48) hat erneut an ihrer Oberweite nachgearbeitet – und das offenbar im Geheimen. Im Teaser zur dritten Staffel der ITV2-Realityshow "The Princess Diaries" enthüllt die 48-jährige Britin ihrer Tochter Princess Andre (19) und ihrem Sohn Junior Andre (21), dass sie sich wieder unters Messer gelegt hat. Die Reaktionen der Geschwister auf die Neuigkeiten ihrer Mutter sind dabei ziemlich eindeutig – und sorgten jetzt bereits vor dem offiziellen Serienstart für Aufmerksamkeit.

Als Katie während eines Videoanrufs ihren Hoodie hochzieht und das Ergebnis zeigt, reagieren ihre Kinder mit einer Mischung aus Entsetzen und Belustigung. Junior dreht sich weg und schaut vom Handy weg, während Princess mit einem Lachen kommentiert: "Die platzen ja gleich!" Auch Katie selbst gibt zu, dass das Ergebnis noch nicht ganz symmetrisch ist: "Eine ist im Moment größer als die andere." Princess bestätigt amüsiert: "Verdammt, die ist wirklich größer als die andere, oder?" Staffel drei von "The Princess Diaries" soll am 28. Juli erscheinen.

Neben dem Thema Brüste teilten Princess und Junior im Rahmen eines ITV2-Showcases noch eine weitere Neuigkeit, wie Daily Mail berichtet: Sie haben sich passende Familien-Tattoos stechen lassen – als Hommage an ihren Vater Peter Andre (53) und ihren Bruder Harvey Price (24). Das Tattoo trägt das Wort "Unconditional", in Anlehnung an einen Song, den Peter für Harvey schrieb. Junior erklärte dort: "Wir wollten etwas haben, das sehr viel mit uns als Familie zu tun hat, denn Einheit, Liebe und Zusammenhalt sind wirklich wichtig für uns." Katie selbst hatte sich auch erst kürzlich ein Tattoo stechen lassen – ein XXL-Porträt von Sohn Harvey.

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Imago Katie Price in Dubai, Juni 2026

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Getty Images Junior Andre, Princess Andre und Peter Andre im Mai 2025

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Imago Katie Price, Realitystar