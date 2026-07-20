Katie Price wehrt sich gegen pikante Sextape-Vorwürfe

Katie Price (48) zieht jetzt die Reißleine: Die Realitybekanntheit wehrt sich entschieden gegen heftige Gerüchte um ein angebliches Sexvideo mit ihrem Ehemann Lee Andrews. Britische Medien wie The Sun berichten von einer Sprachnachricht, in der Lee vor seiner erneuten Festnahme in Dubai darüber gesprochen haben soll, ein Tape der beiden für umgerechnet rund 294.000 Euro verkaufen zu wollen. Während Lee laut Presseberichten erneut in einem Gefängnis in Dubai sitzt, meldet sich Katie aus Großbritannien zu Wort – und stellt die Situation mit klaren Worten aus ihrer Sicht dar.

In einem Statement, das Daily Mail vorliegt, stellte Katie klar: "Diese Geschichte ist vollständig unwahr. Ich habe niemals ein solches Video aufgenommen, und jede andere Behauptung ist falsch und zutiefst irreführend." Sie fügte hinzu: "Ich fühle mich unglaublich verletzt, missbraucht und gedemütigt, dass solch schwerwiegende und falsche Anschuldigungen ohne jede tatsächliche Grundlage öffentlich geteilt wurden." Laut Katies Statement basieren die Berichte auf einer Sprachnachricht, in der Lee über ein Video gesprochen haben soll – ein Video, das laut ihr nicht existiert und niemals existieren wird. Lee selbst soll laut The Sun zurückgerudert sein, als er erfuhr, dass eine Veröffentlichung des Videos ohne Katies Zustimmung illegal wäre, und behauptet haben, er habe nur gescherzt.

Lees rechtliche Probleme in Dubai häufen sich derweil weiter. Nachdem er erst vor rund einem Monat aus dem Gefängnis Al Awir entlassen worden war, wurde er vergangene Woche erneut festgenommen – offenbar wegen Betrugsvorwürfen, die er selbst bestreitet. Einem Bericht von The Sun zufolge soll nun auch sein Vater Peter in demselben Gefängnis gelandet sein, nachdem eine dritte Partei ihn wegen des Verdachts auf Betrug bei den Behörden gemeldet hatte. Lee ist von mehreren Ex-Partnerinnen beschuldigt worden, sie finanziell betrogen zu haben – allesamt Vorwürfe, die er zurückgewiesen hat. Katie hält sich derzeit in Großbritannien auf, wo sie zuletzt in der Sendung "This Morning" aufgetreten war und ihre Ehe weiter verteidigt hatte.

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr Ehemann Lee