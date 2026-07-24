So reagierte Katie Prices Sohn Junior auf erneute Brust-OP

Katie Price (48) hat ihre Kinder Princess Andre (19) und Junior Savva Andre (21) mit einer unerwarteten Neuigkeit überrascht: Die britische Realityikone hat sich laut Mirror erneut die Brüste operieren lassen – angeblich zum 18. Mal. Als die Mutter, die offen über ihre psychischen Probleme spricht, die Enthüllung ihres neuesten Eingriffs auf Kamera festhielt, reagierten ihre beiden Kinder sehr unterschiedlich. Während Princess zunächst schockiert war, zeigte sie sich neugierig und wollte das Ergebnis sehen. Junior hingegen war alles andere als begeistert und schrie in einem Videoanruf laut: "Nein, nein, nein." Die Szene entstand im April dieses Jahres für die dritte Staffel von "The Princess Diaries", die ab dem 28. Juli auf ITVX zu sehen ist.

Junior versuchte zunächst, seinen Blick konsequent vom Handy abzuwenden, und erklärte seiner Mutter: "Ich will mir deine Brüste nicht ansehen." Erst als er erfuhr, dass Katie einen Sport-BH trug, schaute er hin – und kommentierte prompt: "Ugh, die hüpfen aus der Kamera, Kumpel." Princess glaubte zunächst, ihre Mutter habe eine Brustverkleinerung vornehmen lassen, und war erstaunt, als Katie sie korrigierte. "Um Himmels willen, die werden noch platzen", sagte Princess daraufhin. In einem Kamera-Statement äußerte sich die Tochter dann offen: "Mussten sie größer werden? Nein. Bin ich überrascht? Nein. Aber sie wollte es. Wenn man etwas an sich verändern möchte, ist das völlig in Ordnung", zitiert die Tageszeitung aus der Folge.

Der Auftritt von Katie ist laut Mirror ihr erster in der Show ihrer Tochter – möglich eingefädelt durch eine Annäherung zwischen ihr und ihrem Ex-Mann Peter Andre (53), mit dem sie sich nach jahrelangem Streit nun wieder verträgt. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war Katie in Dubai bei ihrem Ehemann Lee Andrews, weshalb die Unterhaltung per Videoanruf stattfand. Katie selbst hatte zuletzt zugegeben, den Überblick über die Anzahl ihrer Brustoperationen verloren zu haben. In der Folge sind auch Juniors älterer Bruder Harvey Price (24) zu sehen, mit dem die Geschwister gemeinsam Zeit verbringen.

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Instagram / katieprice Reality-TV-Bekanntheit Katie Price, März 2026

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Getty Images Peter Andre und seine Kinder Junior und Princess

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Getty Images Peter Andre und Katie Price im Februar 2009 in West Hollywood