Lee Andrews' Vater wurde wohl aus Dubai-Gefängnis entlassen

Im Fall um Katie Prices (48) Ehemann Lee Andrews gibt es laut der Daily Mail nun eine neue Wendung. Erst einen Monat nach seiner Entlassung aus dem berüchtigten Al-Awir-Gefängnis in Dubai wurde Lee kürzlich erneut festgenommen. Inzwischen soll der 34-Jährige jedoch wieder auf freiem Fuß sein – und nun offenbar auch sein Vater Peter. Der Schwiegervater des britischen TV-Stars war ebenfalls wegen Betrugsvorwürfen festgenommen worden und soll zeitweise gemeinsam mit seinem Sohn in derselben Haftanstalt gesessen haben.

Das Drama um Lee beschäftigt die britischen Medien bereits seit Wochen. Ihm wird vorgeworfen, in Dubai in einen Betrugsfall verwickelt zu sein. Zwischenzeitlich soll er sogar versucht haben, rund 120.000 Pfund aufzubringen, um seine Freilassung zu ermöglichen. Wie The Sun nun unter Berufung auf einen Insider berichtet, habe sein Vater Peter nach seiner Freilassung bereits Kontakt zu Katie Price aufgenommen. "Katie weiß, dass Peter freigelassen wurde, und hat mit ihm gesprochen", so die Quelle. Weiter heißt es: "Derzeit konzentriert sie sich auf ihr Leben und ihre beruflichen Verpflichtungen in Großbritannien und versucht einfach, ihr Bestes zu geben." Eine offizielle Stellungnahme von Katie gab es bislang nicht.

Katie Price sorgt seit ihrer Blitzhochzeit mit Lee Andrews immer wieder für Schlagzeilen. Neben dem Gefängnisdrama geriet das Paar zuletzt auch wegen eines weiteren Vorwurfs in den Fokus: Lee soll angeblich versucht haben, ein Sexvideo mit Katie für umgerechnet rund 294.000 Euro zu verkaufen. Die Reality-TV-Bekanntheit wies diese Behauptungen jedoch entschieden zurück und erklärte, dass ein solches Video niemals existiert habe. "Ich fühle mich unglaublich verletzt, missbraucht und gedemütigt", erklärte Katie laut der Daily Mail.

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ehemann von Katie Price

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026