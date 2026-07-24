Ben Affleck packt über seine Sucht nach Fastfood-Burgern aus

Ben Affleck (53) hat bei einem Auftritt in der amerikanischen Gameshow "Who Wants to Be a Millionaire" eine unerwartete Beichte abgelegt: Der Schauspieler ist ein großer McDonald's-Fan – und das ziemlich exzessiv. In der Sendung, die auf ABC ausgestrahlt wurde, spielte er gemeinsam mit dem Jeopardy!-Champion Jamie Ding. Als die zehnte Frage auf sie wartete – und zwar, welches McDonald's-Sandwich standardmäßig nur mit einer halben Scheibe Käse serviert wird – ließ Ben alle wissen: "Ich esse sehr viel McDonald's – wirklich sehr viel. Die ganze Zeit." Das half dem Duo aber auch nicht weiter, denn bei der Frage, ob nun McRib, McCrispy, Filet-O-Fish oder Big Mac die richtige Antwort ist, war auch er sich nicht sicher. Das Publikum stimmte einheitlich für den Filet-O-Fish, was den beiden letztlich fast 28.000 Euro einbrachte.

Moderiert wurde die Show von Comedian Jimmy Kimmel (58), der die Gelegenheit nutzte, um Bens besten Freund Matt Damon (55) zu necken. Schon bei der Vorstellung ließ er sich einen Seitenhieb nicht nehmen: "Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie die deutlich bessere Hälfte des Dämons Matt Damon", scherzte er. Als bei der 250.000-Euro-Frage spanische Festivaltraditionen gefragt waren, enthüllte Ben außerdem, wie er auf die richtige Antwort gestoßen war: Er hatte sich nämlich nach Matts eigenem Auftritt in der Show die spanischen Bräuche gegoogelt, weil er befürchtet hatte, eine ähnliche Frage zu Spanien nicht beantworten zu können. "Das ist ein Tipp an Matt Damon. Danke, Matt", sagte er dabei direkt in die Kamera. Daraufhin stichelte Jimmy: "Wir werden das aus der Sendung herausschneiden." Ben gestand trotzdem: "Indirekt, ja."

Jimmy und Matt verbindet eine seit Jahren andauernde, spielerische Fehde. Laut dem Magazin People begann alles im Jahr 2005, als Jimmy in seiner Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" einen Witz auf Kosten des Schauspielers machte. Seitdem zieht sich der Running Gag durch viele öffentliche Auftritte der beiden. Ben und Matt hingegen sind seit ihrer gemeinsamen Kindheit in Boston befreundet und wurden durch das gemeinsam geschriebene Drehbuch zu "Good Will Hunting" weltberühmt.

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Imago Ben Affleck bei der Weltpremiere von "Crime 101" im United Theater auf dem Broadway in Los Angeles, 10. Februar 2026

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Getty Images Ben Affleck und Matt Damon, Schauspieler

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Getty Images Ben Affleck, Schauspieler