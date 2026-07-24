Ganz anders: Influencerin Jasi_xx3 gönnt sich Umstyling

Frischer Look für Jasmin Schneider: Die Influencerin, die auf Social Media unter dem Namen Jasi_xx3 (23) bekannt ist, hat sich einem Umstyling unterzogen und präsentiert sich ihren Followern nun mit einer komplett neuen Haarfarbe. Statt ihrer bisherigen hellbraunen Haare trägt die dreifache Mama jetzt einen satten Dunkelbraunton. Das platinblonde Face-Framing, das sie bereits zuvor trug, hat sie dabei beibehalten. Auf Instagram meldete sie sich mit einem ersten Fazit zu ihrem neuen Look zu Wort: "Es ist noch etwas ungewohnt."

Trotz der anfänglichen Eingewöhnungsphase kommt die Veränderung bei Jasmins Community offenbar sehr gut an. In der Kommentarspalte überschlagen sich die positiven Reaktionen. "Es ist so schön geworden" und "Sieht toll aus", schreiben Fans begeistert. Viele sind sogar der Meinung, dass ihr der neue Look noch besser steht als der alte: "Steht dir mehr als das davor – aber beides sieht megagut aus", heißt es dort. Und auch ein weiterer Kommentar bringt es auf den Punkt: "Dunkel steht dir sowieso gut."

Jasmin gehört zu den bekanntesten Influencerinnen Deutschlands und gibt ihren Followern auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als Mama. Die 23-Jährige bekam ihr erstes Kind bereits mit 17 Jahren und zieht heute drei Kinder groß. In einer Instagram-Fragerunde sprach sie offen darüber, wie hart die Blicke von Außenstehenden sein können. Auf die Frage, ob sie mit Vorurteilen und merkwürdigen Blicken zu kämpfen habe, antwortete sie damals klar: "Ja, beides." Und sie erklärte: "Wenn ich draußen mit allen drei Kids rumlaufe, wird man schon echt oft angeguckt."

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Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 im Juli 2026

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Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 und ihre Familie, August 2025

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