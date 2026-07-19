Katie Prices Doku brachte ihre Kinder in "unangenehme Lage"

Princess (19) und Junior Andre (21), die Kinder von Katie Price (48) und Peter Andre (53), haben nun offen über die Auswirkungen der Sky-Dokumentation ihrer Mutter "Katie Price: Nothing To Hide" gesprochen. Die beiden waren selbst Teil der vierteiligen Reihe, gaben aber zu, dass ihre Mitwirkung sie in eine schwierige Situation gebracht habe. In der neuen Staffel ihrer eigenen Realityshow "The Princess Diaries" erklärte Princess dazu: "Die neue Dokumentation hat uns in eine unangenehme Lage gebracht. Wir lieben beide unsere Eltern und wollen für sie da sein."

In der Sky-Doku blicken Princess und Junior laut Daily Mail auch auf die schwierigen Jahre Ende der 2010er zurück, als ihre Mutter in eine schwere Krise geriet. Nach der Trennung von ihrem dritten Ehemann Kieran Hayler (39) kämpfte Katie mit Depressionen und entwickelte eine Kokainsucht. Princess und Junior waren damals noch Kinder. Die beiden erzählen, dass sie in dieser Zeit teilweise Verantwortung für ihre jüngeren Geschwister übernehmen mussten – und brechen bei den Erinnerungen vor der Kamera in Tränen aus. Trotz dieser belastenden Erfahrungen zeigen sie weiterhin Verständnis für ihre Mutter.

Die neue Staffel von "The Princess Diaries" zeigt damit erneut die komplizierte Beziehung zwischen Katie Price und ihren Kindern. In einer Szene telefoniert Princess sogar mit ihrer Mutter, während diese sich in Dubai bei ihrem Ehemann Lee Andrews aufhält, der kürzlich zum wiederholten Mal festgenommen wurde. Princess macht dabei deutlich, dass sie Lee bislang nicht persönlich kennengelernt habe und auch kein Interesse daran habe: "Die Liebesgeschichten meiner Mutter sind extrem, und ich verfolge das nicht einmal selbst. Solange sie glücklich ist, bin ich glücklich."

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Getty Images Bei den NTA 2025: Princess Andre und Junior Andre auf dem roten Teppich in London

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Getty Images Katie Price mit ihren Kindern Princess und Junior

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Snapchat / Princess Andre Katie Price und ihre Tochter Princess, August 2025