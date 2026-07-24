"Meine Schuld": Aylin Kircalis Ex meldet sich zur Trennung

Nach der öffentlichen Trennung von Fitness-Influencerin Aylin Kircali hat sich nun auch ihr Ex-Freund Simon auf TikTok zu Wort gemeldet. In einem sichtlich emotionalen Video spricht er offen über das Ende ihrer siebenjährigen Beziehung – ein Schritt, der ihm sichtlich schwerfällt. "Ich bin gerade am Überlegen, ob und wie ich überhaupt was dazu sagen soll", gesteht er zu Beginn des Videos. Simon bestätigt die Trennung und räumt ein, dass in der Beziehung schon länger vieles nicht mehr gestimmt habe: "Es ist viel falsch gelaufen. Das auch schon längere Zeit, aber aufgeben wollten wir beide auch nicht."

Simon gibt zu, dass er sich einen erheblichen Teil der Schuld am Scheitern der Beziehung gibt. Hintergrund seien persönliche Probleme gewesen, die ihn zuletzt stark belastet hätten. "Es ist so, dass ich 2024 aus meinem gelernten Beruf als Chemikant rausgegangen bin wegen Burnout und auch Depressionen", erklärt er im Video. In der Zeit danach habe er für Aylin als zweite Hand und Cutter gearbeitet. Auch seine aktuelle Lebenssituation beschreibt Simon offen – er sei derzeit bei seinem Cousin untergekommen. Freunde oder ein engeres soziales Netz hat er nach eigenen Aussagen kaum: "Ich hab keine Freunde, um ehrlich zu sein. Zu meiner Familie habe ich erst seit Kurzem wieder Kontakt." Am Ende des Videos bittet er um Respekt für ihre Situation.

Aylin hatte die Trennung zuvor selbst in einem emotionalen Video auf Instagram öffentlich gemacht und angekündigt, ihre Follower durch diese schwere Zeit mitzunehmen. Sie und Simon kennen sich schon sehr lange – ihre gemeinsame Geschichte begann 2019 mit einer gemeinsamen Ausbildung, anschließend arbeiteten die beiden auch beruflich jahrelang zusammen. "Wir kannten uns eigentlich gefühlt schon, seitdem wir Kinder sind", so Simon in seinem TikTok-Video. Ein Betrug oder ähnliche Vorwürfe stehen laut ihm nicht hinter dem Beziehungsende: "Es hat niemand den anderen betrogen oder sonst irgendwie sowas in diese Richtung."

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Instagram / aylinaphrodite Aylin Kircali mit ihrem Freund Simon, März 2026

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Instagram / aylinaphrodite Aylin Kircali mit ihrem Freund Simon, März 2026

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Instagram / aylinaphrodite Aylin Kircali, Juli 2026

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