Heidi Klum zeigt sich am Strand oben ohne mit ihrem Hund

Oben ohne, mit einer Zebra-Bikinihose und einem breiten Strohhut – so genießt Heidi Klum (53) gerade ihren Strandurlaub in vollen Zügen. Die Unternehmerin teilte jetzt ein Video auf Instagram, auf dem sie ausgelassen durch die Wellen tanzt und dabei ihren Hund Fritz auf dem Arm hält. Ihr Kommentar dazu war denkbar knapp: Mit einem schlichten "Endlich" betitelte sie den Clip. In den Kommentaren häuften sich prompt begeisterte Reaktionen ihrer Fans. "Du siehst besser als je zuvor aus", schrieb ein User, ein anderer kommentierte: "Du siehst fantastisch aus."

Das freizügige Video passt zu dem, was Heidi gegenüber Us Weekly kürzlich über ihre Beziehung zum eigenen Körper erzählte. Sie gab offen zu, mit den Jahren etwas zugenommen zu haben: "Ich trage keine Jeans in Größe 24 mehr." Dabei habe ihr Ehemann Tom Kaulitz (36) eine überraschend ermutigende Rolle gespielt. "Er war der Erste, der darauf hingewiesen hat", erklärte sie. Tom habe ihr gesagt, sie solle mehr essen, das würde ihr besser stehen. "Das ist etwas, das dir in der Branche nie gesagt wird, weil du immer dünner sein sollst, als du bist. Aber wenn ich mir alte Fotos anschaue, denke ich: Er hat recht", sagte Heidi. Außerdem schwärmte das Model davon, wie befreiend es für sie sei, oben ohne am Meer zu sein: "Ich liebe es, in meinem winzigen G-String, oben ohne, durch das Wasser zu schwimmen und mich frei zu fühlen."

An ihrer Seite beim Strandausflug: Fritz, den Heidi im April adoptierte. Auf Social Media schilderte sie damals, wie es dazu kam: Neben ihrem Filmstudio sei ein Pop-up-Adoptions-Event mit über 50 Hunden gewesen. Am Ende des Tages habe Fritz noch immer keinen neuen Menschen gefunden gehabt, woraufhin sie ihn einfach nicht zurücklassen konnte – auch wenn sie ihren Mann Tom erst überzeugen musste. Für Heidi war die Adoption auch ein Lichtblick nach einem schweren Verlust: Im Jahr 2023 starben innerhalb von nur drei Wochen gleich zwei ihrer geliebten Hunde – ihr 15-jähriger Deutsch-Kurzhaar-Pointer Capper und ihr vierjähriger Irischer Wolfshund Anton.

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrem Hund Fritz am Strand

Anzeige Anzeige

Imago Heidi Klum beim Calzedonia Summer Club in Köln, Mai 2026

Anzeige Anzeige

ActionPress Tom Kaulitz und Heidi Klum, Cannes Mai 2026