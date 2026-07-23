Fitness-Influencerin Aylin Kircali macht Trennung öffentlich

Aylin Kircali lässt ihre Community gerade an einem sehr persönlichen Kapitel teilhaben: Die Fitness-Influencerin hat ihre Trennung von ihrem Freund Simon öffentlich gemacht. In einem emotionalen Instagram-Video zeigt sich die Content-Creatorin weinend in ihrem Wohnzimmer und wendet sich direkt an ihre 500.000 Follower: "Ich muss euch etwas sagen, einige haben es schon vermutet: Ja, Sim und ich sind getrennt." Weiter kündigt sie an: "Es ist hart und ich werde euch durch diese Zeit mitnehmen."

Trotz der schwierigen Situation zeigte sie sich dankbar für die Anteilnahme ihrer Community: "Danke an alle eure Nachrichten! Ehrlich, ich heule Rotz und Wasser und ihr baut mich so auf." Gerüchte über Fremdgehen räumte Aylin in ihrem Post direkt aus dem Weg: "Niemand ist fremdgegangen oder so, aber Liebe allein reicht leider nicht aus..." Unter dem Video sammelten sich zahlreiche aufbauende Kommentare ihrer Fans. Auch Promis meldeten sich zu Wort – Ex-Bachelorette Jennifer Saro (30) schickte der Influencerin liebe Worte, und Realitystar Edda Pilz (25) kommentierte: "Bleib stark."

Besonders überraschend kommt die Trennung für viele, da Aylin und Simon noch vor wenigen Wochen scheinbar glücklichen Couple-Content auf Instagram geteilt hatten. Darunter ein Video, zu dem Aylin schrieb: "Hab mir früher gewünscht, er wäre aufgedrehter, aber jetzt bin ich happy, dass er mein Ruhepol ist." Erst im Februar waren die beiden gemeinsam in eine neue Wohnung gezogen. Aylin und Simon waren bereits seit mehreren Jahren verlobt – zu einer Hochzeit war es allerdings nie gekommen. Auf ihrem Kanal hatte die Influencerin regelmäßig Einblicke in ihren gemeinsamen Alltag gegeben, neben Inhalten zu Mode, Fitness, Make-up und Lifestyle.

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Instagram / aylinaphrodite Aylin Kircali mit ihrem Freund Simon, März 2026

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Instagram / aylinaphrodite Aylin Kircali, Juli 2026

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Instagram / aylinaphrodite Aylin Kircali, Influencerin

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