Tammy Slaton verrät Details über Verlobung mit Partnerin

Tammy Slaton (39) hat jetzt verraten, wie ihre Verlobte Andrea Dalton ihr den Heiratsantrag gemacht hat. In einem von TLC veröffentlichten Instagram-Video sprach die Realitybekanntheit über den besonderen Moment, der sich vergangenes Jahr während eines gemeinsamen Reitausflugs ereignete. Dabei schwärmte Tammy von dem bunten Ring, den Andrea eigens für sie ausgesucht hatte: "Ich liebe meinen Ring", sagte sie. Andrea verriet, dass sie den Prinzessschliff-Ring mit dem farbenfrohen Stein und aufwändig gestaltetem Halo ganz bewusst für ihre Partnerin ausgewählt habe: "Sie mag all diese Farben, also dachte ich mir: Ja, das ist perfekt."

Beim Antrag selbst konnte Andrea nicht vollständig auf ein Knie gehen – ein Detail, über das sie im Video scherzte. Für Tammy spielte das jedoch keine Rolle. "Der Moment war für mich einfach unglaublich. Ich bin nicht böse oder wütend, dass du nicht auf ein Knie konntest. Es war trotzdem sehr bedeutungsvoll für mich", sagte sie und fügte hinzu: "Du hast mich zum Reiten mitgenommen – das war perfekt." Auf die Zukunft angesprochen, schwärmte Tammy: "Jeder Tag mit ihr ist ein neues Abenteuer, also freue ich mich einfach auf morgen und übermorgen und darauf, das Leben mit ihr und Kamala, unserer Katze, zu leben." Das Paar verriet außerdem, dass Zuschauer in kommenden Folgen von "1000-Lb. Sisters" auf TLC noch mehr von ihrer Beziehung miterleben werden.

Tammy hatte ihre Verlobung erstmals im Juni 2025 eher beiläufig öffentlich gemacht – in einem Auftritt im Podcast "Creative Chaos", als sie Andrea versehentlich als ihre Verlobte bezeichnete. Die Fans lernten Andrea bereits in der siebten Staffel von "1000-Lb. Sisters" kennen, als die 39-Jährige erzählte, dass sie jemanden datet. Im Laufe der Staffel verfolgten die Zuschauer, wie die Beziehung der beiden wuchs – von ihrem ersten gemeinsamen Bowling-Date bis hin zu Tammys Überlegungen, wie sie ihrer Familie von der Beziehung mit einer Frau erzählen sollte. Ihre Sorgen erwiesen sich letztlich als unbegründet: Die Familie zeigte sich unterstützend. Die Verlobung mit Andrea ist für die pansexuelle Realitybekanntheit ihre erste öffentliche Beziehung seit dem Tod ihres Ehemannes Caleb Willingham im Juli 2023.

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Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, TV-Bekanntheit

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Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, TV-Bekanntheit

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Instagram / calebs_meat_rolls Caleb Willingham, Ehemann von Tammy Slaton