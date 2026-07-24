Streit um sein Erbe: Malcom-Jamal Warners Mutter wehrt sich

Zum ersten Jahrestag des Todes ihres Sohnes Malcolm-Jamal Warner (†54) hat sich seine Mutter Pamela Warner mit einem emotionalen Statement auf Facebook und Instagram gemeldet – und dabei vermutlich gegen ihre Schwiegertochter Tenisha Warner ausgeteilt. "In meinem einjährigen Weg habe ich entdeckt, wie grausam, böse und gierig ein Mensch sein kann", schrieb Pamela am 20. Juli auf ihren Social-Media-Kanälen, darunter die Instagram-Seite "Malcolm Jamal-Warner Living Legacy". Wen sie damit genau meinte, ließ sie in ihrem Post allerdings offen. Erschienen ist das Statement ausgerechnet an dem Tag, an dem Tenisha offenbar eine Klage gegen den Nachlass ihres verstorbenen Mannes eingereicht hatte.

Auf ihre kämpferischen Zeilen ließ Pamela, die auch die Managerin ihres Sohnes war, persönlichere Worte folgen. Sie schrieb, sie habe "keine Reue" über ihre Beziehung zu Malcolm und blicke auf heilsame Gespräche kurz vor seinem Tod zurück. "Wir wussten nicht, dass dies wirklich Abschiedsgespräche waren. Es blieb nichts Ungesagtes zwischen uns", so die Mutter. Gleichzeitig betonte sie ihre jahrzehntelange Verbundenheit: "Er war mein Geschäftspartner seit mehr als 40 Jahren. Wir haben gemeinsam den Namen und das Unternehmen aufgebaut." Tenisha hat derweil Klage vor dem DeKalb County Superior Court in Georgia eingereicht, in der sie Pamela als Nachfolge-Treuhänderin des Warner Family Trust anficht. In einem Interview mit Gayle King (71), das für heute angekündigt ist, soll Tenisha über das Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter sprechen.

Malcolm-Jamal Warner starb am 20. Juli 2025 im Alter von 54 Jahren, nachdem er beim Schwimmen vor der Küste der Provinz Limón in Costa Rica von einer starken Strömung erfasst worden war. Er urlaubte dort gemeinsam mit Tenisha und der gemeinsamen neunjährigen Tochter. Weltbekanntheit erlangte er durch seine Rolle als Theo Huxtable in der "Cosby Show". Mit der Klage fordert Tenisha mehr als 1,2 Millionen Dollar aus dem Nachlass – eine Summe, auf die sie sich laut einem Ehevertrag vom Mai 2022 beruft. Pamela hatte sich bereits im Dezember 2025 gegenüber Us Weekly über das Erbe ihres Sohnes geäußert: "Was ihm wichtig war, war Integrität. Dein Handwerk ist dein Kind, und du musst es als solches behandeln. Aber mehr noch: Sei der beste Mensch, der du sein kannst."

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Getty Images Malcolm-Jamal Warner mit seiner Mutter Pamela Warner, 2009

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IMAGO / ZUMA Press Wire Malcolm-Jamal Warner, Schauspieler

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ActionPress / kpa Publicity / Avalon Bill Cosby und Malcolm-Jamal Warner, Schauspieler