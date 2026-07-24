Matt Damon packt über harte "Die Odyssee"-Dreharbeiten aus

Matt Damon (55) hat bei den Dreharbeiten zu Christopher Nolans (55) neuem Epos "Die Odyssee" offenbar einiges durchgemacht. Der Schauspieler plauderte gegenüber dem Magazin People aus, wie turbulent die letzten Drehtage waren. Besonders eine Szene blieb ihm dabei in Erinnerung: Regisseur Christopher soll ihm beim Dreh von Nahaufnahmen auf einem Floß immer wieder Wasser ins Gesicht gegossen haben. Matt scherzte: "Ich dachte nur: 'Das ist perfekt, wir beenden das mit Waterboarding.'"

Wie Matt weiter schilderte, waren die Wasserszenen eigentlich für das offene Meer geplant, aus Sicherheitsgründen aber schließlich im Tank gedreht worden. "Wir haben am Ende gelacht, weil wir einige Nahaufnahmen auf dem Floß gemacht haben, die auf dem offenen Wasser zu gefährlich gewesen wären", erklärte er. Neben der Wasserszene hatte der Schauspieler auch mit seiner Klaustrophobie zu kämpfen - unter anderem beim Dreh einer Szene im Inneren eines riesigen Trojanischen Pferdes. "Klaustrophobie war ein Problem, aber ich hoffe, dass ich das jetzt überwunden habe", sagte er. In "Die Odyssee" spielt Matt die Hauptrolle des Odysseus, der nach dem Trojanischen Krieg eine gefährliche Reise zurück in seine Heimat Ithaka antritt und dabei Kreaturen wie den Zyklopen Polyphem, Sirenen und Kalypso begegnet.

Abseits des Filmrummels gab Matt auch einen seltenen Einblick in sein Familienleben. Gemeinsam mit seiner Frau Luciana Barroso-Damon (49) hat er vier Töchter. Bei der Premiere war Tochter Isabella an seiner Seite, die seit 2024 an der New York University studiert. Zwei der älteren Kinder sind inzwischen bereits aus dem Elternhaus ausgezogen, weshalb Matt von einer "neuen Lebensphase" sprach. Dem Magazin sagte er dazu: "Da wir zwei ältere Kinder haben, die schon ausgezogen sind, und wir wissen, wie schnell diese letzten Jahre vergehen, versuchen wir bewusst festzuhalten, was wir können." Auch Lucianas Tochter Alexia, die Matt nach der Hochzeit adoptierte, geht inzwischen ihren eigenen Weg und arbeitet als Kamerafrau.

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Getty Images Bei der London-Premiere von "The Odyssey" am Odeon Luxe Leicester Square

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Getty Images Christopher Nolan spricht bei der Universal- und Focus-Präsentation während der CinemaCon in Las Vegas, 15. April 2026

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Getty Images Luciana Barroso, Matt Damon und Isabella Damon bei der Premiere von "The Odyssey" in New York