"Bad Boyfriends": Charlotte Engelhardt erklärt Parteinahme

Bei Bad Boyfriends sorgt Charlotte Engelhardt (48) in der achten Folge für Gesprächsstoff: Die Moderatorin legt sich im TV deutlich mit Kandidat Maki an und stellt sich klar auf die Seite seiner Ex-Freundin Michelle. Während die emotionale Situation in der Villa eskaliert, bezieht Charlotte vor laufenden Kameras klar Stellung und macht unmissverständlich deutlich, auf wessen Seite sie steht. Online bleibt die Reaktion nicht aus: In den sozialen Netzwerken überschlagen sich die Kommentare, viele Nutzer feiern die 48-Jährige für ihre direkte Art. Gegenüber ihren Followern auf Instagram erklärt Charlotte nun, warum sie in der Show so deutlich Position bezieht und was Moderation für sie heute bedeutet.

Unter einem Beitrag des Senders nutzt Charlotte die Gelegenheit, um ihre Haltung ausführlich zu erklären. Dort bedankt sie sich zunächst bei den Fans für den großen Zuspruch und schreibt: "I just started... Ihr Lieben, 10000 Dank dafür! Auch dafür, dass ich so sein kann, wie ich nun mal bin." Gleichzeitig macht die Moderatorin deutlich, dass sie mit klassischer Zurückhaltung auf dem Bildschirm nichts mehr anfangen kann. "Die Zeiten, in denen Moderatoren neutral sein müssen, sind für mich vorbei. Besonders, wenn es um so harte Themen geht. Es geht um das ganze und große Bild!", hält sie fest. Viele Fans kommentieren zustimmend und loben, dass Charlotte klare Kante zeigt, statt sich im Hintergrund zu halten.

Charlotte ist den "Bad Boyfriends"-Zuschauern schon seit Beginn der Staffel als präsente Begleiterin der Kandidaten bekannt. Immer wieder mischt sich die Moderatorin ein, wenn Gespräche aus dem Ruder laufen oder Emotionen zu kippen drohen – besonders, wenn es um das aufgeladene Verhältnis von Michelle und Maki geht. Dabei tritt die zweifache Mutter nicht nur als Gastgeberin der Show auf, sondern auch als direkte Gesprächspartnerin, die nachhakt und die Paare mit ihrem Verhalten konfrontiert. Dieses nahbare Auftreten, das viele Zuschauer nun in den sozialen Netzwerken hervorheben, zieht sich bereits durch die vergangenen Folgen und prägt den Ton der gesamten Staffel.

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Imago Charlotte Engelhardt beim Screening von "Bad Boyfriends" im Bootshaus Köln, Juni 2026

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RTL Maki Doric und Michelle Mišić bei "Bad Boyfriends"

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RTL Mladen "Maki" Doric bei "Bad Boyfriends"