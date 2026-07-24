Krebskampf: Ben Afflecks Mutter Chris stirbt mit 82 Jahren

Chris Anne Affleck, die Mutter der Schauspieler Ben Affleck (53) und Casey Affleck (50), ist tot. Sie starb am 2. Juni 2026 im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung. Wie die Familie in einer Todesanzeige im Boston Globe mitteilte, verlor sie den Kampf gegen die Krankheit – doch ihr letzter großer Wunsch ging zuvor noch in Erfüllung: Chris Anne erlebte den Highschool-Abschluss ihres Enkels. Die Feier fand am 31. Mai 2026 statt, zwei Tage später starb sie friedlich im Schlaf.

Im Dezember 2025 war Chris Anne mit der Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs konfrontiert worden. Die Ärzte gaben ihr damals noch sechs Monate zu leben. Laut der Todesanzeige war es ihr "größter Wunsch nach ihrer Diagnose, den Highschool-Abschluss ihres Enkels zu erleben. Sie tat dies und war mit ihrer Familie am 31. Mai 2026 dabei." Sie hinterlässt ihre beiden Söhne Ben und Casey sowie fünf Enkelkinder: Indiana (22), Violet (20), Atticus (18), Fin und Samuel (14), die laut Todesanzeige "die treibende Kraft ihrer letzten zwei Jahrzehnte" waren.

Chris Anne wurde im Dezember 1942 in New York City geboren. Sie absolvierte die Harvard University und unterrichtete anschließend 35 Jahre lang an öffentlichen Schulen, bevor sie 2008 in den Ruhestand trat. Ben berichtete gegenüber The Hollywood Reporter: "Meine Mutter unterrichtete an einer öffentlichen Schule, ging nach Harvard, machte dort ihren Master und unterrichtete dann die fünfte und sechste Klasse an einer öffentlichen Schule." Nach ihrer Pensionierung engagierte sie sich politisch und sozial – so war sie unter anderem im Wahlkampf für Barack Obama aktiv und arbeitete als Organisatorin für die Alliance for Water Justice in Palestine. Außerdem gehörte sie zu den Gründungsmitgliedern des Projekts Sustainable Cape in Truro, Massachusetts.

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Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

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Getty Images Casey Affleck und Ben Affleck im Dezember 2008

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