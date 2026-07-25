Ibiza-Party nach WM-Coup: Ferran Torres küsst Teamkollegen

Spanien ist Weltmeister – und die Spieler feiern das in vollen Zügen! Ferran Torres (26) und Marcos Llorente genossen vergangenen Mittwoch gemeinsam mit Freunden das sonnige Ibiza. Von einem Steg sprangen die beiden immer wieder ins Meer und präsentierten dabei ihre durchtrainierten Körper, wie Fotos zeigen, die Just Jared jetzt veröffentlicht hat. Ferran, der im Finale gegen Argentinien das einzige und damit entscheidende Tor zum 1:0-Sieg erzielte, zeigte sich oberkörperfrei in einer braunen Badehose und präsentierte dabei sein ausladendes Rückentattoo. Marcos trug eine schwarze Badehose und hatte seine Haare zu einem Dutt hochgebunden. Besonders herzlich: Der 26-Jährige drückte seinen Teamkollegen fest an sich und gab ihm dabei einen spielerischen Kuss auf die Wange.

Die Stimmung zwischen den beiden schien bestens – und das verwundert kaum. Seit dem WM-Triumph am vergangenen Wochenende machen die spanischen Nationalspieler zusammen mit ihren Freunden Urlaub und lassen es sich gutgehen. Doch nicht nur Ferran und Marcos suchen nach dem Turnier die Erholung am Mittelmeer: Auch Erling Haaland (26), der mit Norwegen ebenfalls bei der Weltmeisterschaft dabei war, entspannt laut dem Portal derzeit in der Region.

Für Spanien ist der Titel gegen Argentinien der zweite Weltmeistertitel der Geschichte. Ferran ist am 29. Februar 2000 geboren und feierte mit dem WM-Triumph also noch im Alter von 26 Jahren einen der größten Erfolge seiner bisherigen Karriere. Marcos ist drei Jahre älter und erlebt mit dem Titel ebenfalls einen absoluten Karrierehöhepunkt. Dass die beiden auch abseits des Platzes eine herzliche Verbindung pflegen, war beim gemeinsamen Ausflug auf Ibiza deutlich zu sehen.

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Imago Ferran Torres feiert Spaniens WM-Titel 2026 mit dem Weltpokal in East Rutherford

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Getty Images Marcos Llorente und Ferran Torres vor dem WM-Finale in East Rutherford, Juli 2026

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Instagram / erling Erling Haaland, Juli 2026