Prinzessin Dianas (†) geheime Briefe enthüllen ihr Ehe-Drama

Jahrzehntelang lagen sie verborgen in einem alten Schreibtisch im Kensington-Palast: die geheimen Liebesbriefe von Prinzessin Diana (†36) an ihren damaligen Ehemann, den heutigen König Charles (77). Wie das Magazin OK! berichtet, wurden die Schriftstücke erst entdeckt, als Palastmitarbeiter bei Renovierungsarbeiten Möbel verrückten. Die Briefe stammen aus den frühen Jahren der Ehe der beiden – einer Zeit, in der Diana noch voller Hoffnung war, die emotionale Distanz zwischen sich und Charles überwinden zu können. In den Zeilen beschrieb sie ihre Träume von einer gemeinsamen Zukunft und bat ihn eindringlich um Zuneigung. Laut dem Magazin soll Charles auf all diese Briefe jedoch nie geantwortet haben.

Die Briefe zeichnen das Bild einer tief einsamen Frau. In einem der Schriftstücke schrieb Diana: "Ich vermisse dich. Selbst wenn du neben mir bist, vermisse ich dich. Ich frage mich, ob du jemals dasselbe fühlst?" In einem anderen Brief appellierte sie direkt an ihn: "Manchmal beobachte ich dich, wenn du es nicht merkst. Du schaust weg, wenn ich nach deiner Hand greife. Liebst du mich? Oder bin ich einfach jemand, der neben dir herläuft?" Auch aus den Flitterwochen des Paares sind Spannungen überliefert. Laut der Autorin Penny Junor, die die Biografie "The Duchess" verfasste, packte Charles für die Reise – die unter anderem nach Tunesien, Algerien, Sizilien, in die griechischen Inseln, nach Ägypten und Schottland führte – stapelweise Bücher und Malutensilien ein. Diana hingegen wollte Zeit mit ihrem Mann verbringen und fühlte sich durch seine Vorlieben zurückgewiesen. Penny zufolge gab es deswegen "viele heftige Streits", und Diana soll sogar einmal seine Staffelei und Malutensilien zerstört haben.

Der frühere königliche Butler Paul Burrell (68), der Diana viele Jahre persönlich begleitete, äußerte sich gegenüber OK! offen über die royale Beziehung: "Es ist so traurig zu sagen, dass er sie nie geliebt hat und daher auch die Zuneigung nie erwiderte. Er war nicht romantisch. Er versuchte es, aber er hatte keine einzige romantische Ader in seinem Körper." Dabei hatte die Ehe durchaus zärtliche Momente. So erhielt Diana am Abend vor der Hochzeit am 29. Juli 1981 einen Siegelring und eine persönliche Karte von Charles, in der er ihr schrieb: "Ich bin so stolz auf dich, und wenn du den Gang entlangkommst, werde ich morgen für dich am Altar stehen." Diana war damals erst 20 Jahre alt und nach eigenen Angaben "so verliebt".

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Getty Images König Charles und Prinzessin Diana im Mai 1987

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Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Charles mit ihrem Sohn Prinz William, 1983

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Getty Images Prinz Charles und Prinzessin Diana im November 1988