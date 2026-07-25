Niecy Nash packt süßes Detail über Taylor-Swift-Hochzeit aus

Niecy Nash-Betts lässt ihre Fans an einem ganz besonderen Erlebnis teilhaben: Die Schauspielerin war eine der rund 1.000 Gäste bei der geheimen Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36), die Anfang des Monats stattfand. In der Talkshow "Jimmy Kimmel Live", die an diesem Abend von Colman Domingo (56) moderiert wurde, plauderte Niecy über das Mega-Event – sehr zum Ärger des Moderators, der selbst keine Einladung bekommen hatte. Die Comedian verriet, dass die gesamte Feier unter strengster Geheimhaltung stand und niemand vorab auch nur ein Wort über die Hochzeit verlieren durfte. Erst jetzt, nachdem im Netz bereits zahlreiche Eindrücke kursieren, fühlt sie sich frei, einige Details über den großen Tag des Popstars und des Footballprofis zu teilen.

In der Late-Night-Show schilderte Niecy, wie rigoros die Verschwiegenheit rund um die Trauung von Taylor und Travis gehandhabt wurde. "Ich konnte dir vorher nichts erzählen, weil du unter Embargo stehst. Es war top secret!", erklärte sie. Besonders begeistert zeigte sie sich von einem prominenten Überraschungsgast mit einer ganz besonderen Rolle: Adam Sandler (59) führte die Trauung durch. "Ich wusste nicht, was er anhaben würde. Nun ja, für Adam sah er anständig aus", scherzte sie. Auch das Rahmenprogramm blieb ihr in Erinnerung. "Es gab viele Spiele. Man konnte ein Spiel spielen und bekam dafür ein Ticket, das man in einen Eimer steckte – und am Ende konnte man damit Preise gewinnen. Dieser Teil war wunderschön", schwärmte Niecy.

Offizielle Fotos von Taylors und Travis' großer Nacht gibt es bislang noch nicht. Laut Insidern, die im Podcast "Naughty But Nice" über die Hochzeit gesprochen haben, ist das offenbar ganz bewusst so. Taylor soll die Aufnahmen zurückhalten, um den perfekten Zeitpunkt für eine eigene Veröffentlichung abzuwarten. Eine Quelle erklärte: "Taylor ist die größte Vermarkterin im Unterhaltungsbereich." Weiter hieß es: "Niemand versteht Vorfreude besser als sie. Sie veröffentlicht nicht einfach Inhalte – sie erschafft kulturelle Momente." Berichten zufolge möchte Taylor die Rechte an den Hochzeitsbildern nicht exklusiv an ein einzelnes Medium vergeben. Stattdessen soll sie planen, die Aufnahmen auf ihre eigene Art zu veröffentlichen – möglicherweise eingebettet in ein größeres Projekt oder eine besondere Inszenierung.

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Getty Images Niecy Nash-Betts, Schauspielerin

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift