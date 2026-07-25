Nach 30-Kilo-Abnahme: Alex Peter teilt Vorher-Nachher-Bild

Alex Mariah Peter (28) zeigt sich von einer neuen Seite – und das ganz buchstäblich. Auf Instagram teilte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin jetzt einen emotionalen Vorher-nachher-Post, der mehrere Bilder aus dem Abstand von etwa einem Jahr gegenüberstellt. Konkret vergleicht Alex sich bei den Premieren von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel zwei und drei und macht damit den Unterschied für alle sichtbar: Vor einem Jahr wog sie noch 118,7 Kilogramm, heute sind es 90,9 Kilogramm – das entspricht einer Abnahme von rund 30 Kilogramm.

In dem Post beschreibt Alex offen, wie sehr sich nicht nur ihr Körper, sondern auch ihr Selbstbewusstsein verändert hat. "Ich würde lügen, wenn ich sage, ich sei nicht stolz", schreibt sie und fügt hinzu: "Einfach ein einziges Jahr. Immer noch mit Höhen & Tiefen, aber unterm Strich konsequent geblieben!" Besonders bewegt sie dabei ein Detail, das ihr erst jetzt auffällt: "Ich kann nicht fassen, wie offensichtlich mir mein Gefühlszustand anzusehen war – für jeden außer mich wahrscheinlich." Ihr Selbstbewusstsein sei damals "so klein wie noch nie" gewesen. Heute sei das anders – die Veränderung sieht man ihr nach eigener Aussage auch an der Körpersprache an.

Bereits vor einigen Wochen hatte Alex offen auf Instagram über ihre Gewichtsabnahme gesprochen und dabei auch Spekulationen über eine mögliche Abnehmspritze aufgegriffen. Sie bestätigte damals, diese für zwei Monate genutzt zu haben, betonte aber gleichzeitig, dass die Spritze nicht der eigentliche Grund für ihren Erfolg sei. "Ich habe im Sommer 2024 für zwei Monate versucht, mit der Spritze abzunehmen – es hat übrigens nicht geklappt", betonte sie.

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Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter 2025 und 2026

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Imago Alex Mariah Peter bei der Premiere von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 3 im Delphi Filmpalast in Berlin, Juli 2026

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Imago Alex-Mariah Peter beim Screening von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 im Delphi Filmpalast in Berlin im Jahr 2025