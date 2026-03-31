Peinlich: Megan Fox blockiert Ex MGK wegen Flirtattacken

Megan Fox (39) hat genug von den Kommentaren ihres Ex-Partners Machine Gun Kelly (35) und hat kurzerhand die Reißleine gezogen. Wie das US-Portal TMZ berichtet, blockierte die Schauspielerin den Rapper jetzt auf Instagram. Dadurch verschwinden automatisch alle bisherigen Kommentare, die MGK unter ihren Posts hinterlassen hat. Zuvor hatte der Musiker mehrfach unter ihren Fotos Flirtversuche unternommen. Anfang März schrieb er unter einem Beitrag, auf dem Megan in einem sexy Goth-Look mit Nietenhalsband, engem Top, Strumpfhaltern und String posierte: "Ich freue mich riesig, dass ich deine Telefonnummer habe." Eine Woche später kommentierte er unter weiteren heißen Aufnahmen: "Ich freue mich riesig, dass wir ein Baby bekommen haben."

Laut dem Portal haben Megan und MGK mittlerweile keine Beziehung mehr zueinander, die über das gemeinsame Elternsein ihrer Tochter Saga hinausgeht. Der Rapper wurde kürzlich am Wochenende in Malibu mit seinen beiden Töchtern gesichtet – von Megan fehlte jede Spur. Was genau der letzte Auslöser für die Blockierung war, ist nicht bekannt. Die beiden hatten sich bereits 2024 getrennt, nachdem sie zuvor verlobt gewesen waren. Anfang März kehrte die 39-Jährige erstmals seit der Trennung auf die Social-Media-Plattform zurück.

Megan ist Mutter von vier Kindern. Mit ihrem Ex-Mann Brian Austin Green (52) hat sie die drei Söhne Noah (13), Bodhi (12) und Journey (9). Im Jahr 2024 kam ihre Tochter Saga zur Welt, die sie gemeinsam mit MGK hat. Die beiden hatten sich am Set eines Films kennengelernt und waren danach mehrere Jahre ein Paar. Im vergangenen Jahr betonte der Musiker noch in der "Jennifer Hudson Show", dass es sich um eine "epische Geschichte von Liebe, Schmerz und viel Magie" gehandelt habe und bezeichnete Megan als die "beste Partnerin", um mit ihr ein Kind zu bekommen.

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Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, Juni 2022

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IMAGO / SOPA Images Machine Gun Kelly, Musiker

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Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green im Oktober 2014 in Berlin