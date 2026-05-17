"Yellowstone"-Star Kelly Reilly hasste rauchende Beth Dutton

Kelly Reilly (48) ist bekannt als Beth Dutton – die kompromisslose Tochter von John Dutton in der Erfolgsserie Yellowstone. Und obwohl die Schauspielerin ihre Rolle mit großer Leidenschaft verkörperte, gab es dabei einen Aspekt, den sie über all die Jahre kaum ertragen konnte: das Rauchen. Denn Beth ist eine notorische Raucherin, und das nervte Kelly nicht nur manchmal – es trieb sie regelrecht in den Wahnsinn. Jetzt, wo die Britin als Beth in dem Spin-off "Dutton Ranch" zurückkehrt, könnte sich daran aber etwas ändern.

Im Gespräch mit Entertainment Tonight ließ Kelly tief in ihren Frust blicken. Privat greife sie selbst nie zur Zigarette, erklärte sie – weswegen am Set ausschließlich Kräuterzigaretten zum Einsatz kämen. "Ich hasse sie so sehr", sagte sie deutlich. Besonders frustrierend sei dabei, dass Serienschöpfer Taylor Sheridan jede einzelne Szene, in der Beth zur Zigarette greift, akribisch ins Drehbuch schreibe: "Es ist alles niedergeschrieben!" Kelly habe ihm deshalb sogar schon eine Alternative vorgeschlagen: "Ich versuche ihm eine Idee vorzuschlagen, in der sie abhängig von Nikotinkaugummis wird." Ob Sheridan darauf eingehen wird, bleibt abzuwarten – doch immerhin deutet der Trailer zu "Dutton Ranch" darauf hin, dass Beth dort zumindest vorerst rauchfrei durch Texas läuft. Keine Kippe weit und breit.

"Dutton Ranch" ist bereits das fünfte Projekt im "Yellowstone"-Universum – nach der Hauptserie sowie den Ablegern "1883", "1923" und "Marshals: A Yellowstone Story". Neben Kelly kehrt auch Cole Hauser (51) als Beths Ehemann Rip zurück. Beide Serien sind bei Paramount+ zu sehen, wo am 15. Mai 2026 das neue Kapitel startet. Interessant: Obwohl Kelly als Reiterin gilt und laut Sheridan sogar die talentierteste in seiner Besetzung ist, musste sie auch dieses Können für ihre Rolle als Beth lange Zeit verbergen.

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LMK/ActionPress Kelly Reilly als Beth Dutton in "Yellowstone

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Getty Images Kelly Reilly, "Yellowstone"-Star

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Paramount+ Cole Hauser als Rip und Kelly Reilly als Beth in einer Szene aus "Dutton Ranch"