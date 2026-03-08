Blake Shelton teilt witziges Bild von Gwen mit pinken Haaren

Blake Shelton (49) hat auf Instagram für einen Lacher gesorgt. Der Countrysänger präsentierte seinen Followern in einem Video die Frühlingsvorbereitungen auf seiner Farm in Tishomingo im US-Bundesstaat Oklahoma. Während er seinen alten Traktor und die frisch vorbereiteten Gemüsebeete zeigte, kündigte er an, ein Foto seiner Frau zu teilen – und überraschte dann mit einem alten Bild von Gwen Stefani (56) aus ihrer No-Doubt-Ära. Auf dem Throwback-Schnappschuss ist die Sängerin mit knallig pinken Haaren und einer Zahnspange zu sehen, ein Look, den sie zwischen 1999 und 2000 während ihrer "Return to Saturn"-Zeit trug. "Ich zeige euch mal ein Bild von meiner Frau", sagte Blake augenzwinkernd, bevor das Jahrzehnte alte Foto eingeblendet wurde.

In dem Video gab Blake Einblicke in die Gartenarbeit, die er gemeinsam mit Gwen bewältigt hat. "Wir haben gestern dieses Plastik hier verlegt, nur sie und ich, niemand sonst. Das ist harte Arbeit", erzählte der 49-Jährige. Das Paar plant, Tomaten, Paprika, Kürbisse und Gurken anzubauen. Blake gab zu: "Ich esse gar kein Gemüse, aber es macht Spaß." Besonders aufgeregt zeigte er sich über ein Stück Land, das er für seinen Zuckermais vorbereitet hat. "Der Frühling steht vor der Tür, Leute!", rief er begeistert aus.

Blake und Gwen haben sich 2021 auf ihrer geliebten Ranch in Oklahoma das Jawort gegeben. Der Musiker hatte sich erst kürzlich zu Trennungsgerüchten geäußert, die seit Oktober immer wieder im Internet kursierten. Gegenüber Country Countdown USA erklärte er im Januar: "Ich habe bemerkt, dass diese Artikel auftauchten: Blake und Gwen haben sich getrennt, sie sehen sich nicht mehr, sie lassen sich scheiden. Und dann, eine Woche später, kommt ein Bild raus, wie wir aus dem Supermarkt kommen: Oh, sie sind wieder zusammen! Und eine weitere Woche vergeht, und wir werden nicht im Supermarkt gesehen: Sie lassen sich scheiden!" Blake gab zu, dass die ständigen Spekulationen sein Vertrauen ins Internet erschüttert haben.

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton, Musiker

Instagram / blakeshelton Gwen Stefani mit pinken Haaren

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Mai 2024