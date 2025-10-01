Fans finden Rihanna und A$AP Rockys Babynamen furchtbar

Rihanna (37) und ASAP Rocky (36) haben nun ihre kleine Tochter willkommen geheißen und die Herzen ihrer Fans höherschlagen lassen. Am 24. September teilte die Sängerin auf Instagram ein Foto mit dem neugeborenen Familienzuwachs und verriet, dass die Kleine am 13. September zur Welt kam. Mit dem außergewöhnlichen Namen Rocki Irish Mayers zollen sie sowohl dem Rapper als auch den irischen Wurzeln von Rihannas Familie Tribut. Die Reaktionen der Fans auf diesen besonderen Namen fallen jetzt jedoch sehr unterschiedlich aus.

In den sozialen Medien entbrannten teils hitzige Diskussionen. "Es tut mir leid, aber ich finde alle ihre Babynamen schrecklich", schrieb jemand auf Reddit, während ein anderer hinzufügte: "Ich finde sie auch schrecklich, aber es tut mir nicht leid. Sie sind einfach schlecht." Trotz kritischer Stimmen gibt es ebenso viele Unterstützer, die den Namen als liebevolle Geste sehen. Rihanna und ASAP Rocky lassen sich von der Debatte offenbar nicht beirren und genießen laut unilad.com einfach die gemeinsame Zeit mit ihrer wachsenden Familie. "Wenn man nach Hause kommt, dreht sich alles um die Familie", erklärte der Rapper kürzlich in einem Interview mit Elle.

Das Paar ist seit 2020 zusammen und hat bereits zwei Söhne, RZA und Riot. Die Freude über ein Mädchen ist daher besonders groß. Noch vor der Geburt verriet ASAP gegenüber Elle, dass er sich diesmal eine Tochter wünsche, da die Schwangerschaft "so anders" verlaufen sei als die vorherigen. Mit der kleinen Rocki Irish Mayers erfüllt sich nun dieser Wunsch. Trotz gemischter Reaktionen überwiegt bei Rihanna und ASAP Rocky ganz offensichtlich eines: die Freude über die Erweiterung ihrer Familie.

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Mai 2025

Instagram / badgalriri Superstar Rihanna mit ihrem Neugeborenen, September 2025

Getty Images Rihanna und A$Ap Rocky im Juni 2025