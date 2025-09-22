Candy Crash beschuldigt Kristina Bach homophober Äußerungen

Reality-TV-Star und Dragqueen Candy Crash (32) hat in einem TikTok-Video eine unangenehme Erfahrung mit Kristina Bach (63) geteilt: Laut Candy wurde sie von der Musikproduzentin bei einem Event homophob behandelt und in einer erniedrigenden Weise abgewiesen. Sichtlich ergriffen berichtet Candy, wie sie sich mit Jürgen Drews (80) unterhielt und sich für ein Gruppenfoto zu ihm setzen wollte, als Kristina sie mit den Worten "So etwas wie dich wollen wir hier nicht" weggeschickt habe. Diese Äußerung verletzte den Social-Media-Star zutiefst und auch Jürgen soll sich von Kristinas Aktion entsetzt gezeigt haben.

In ihrem Clip erzählt Candy, dass sie bereits mit dem Gedanken gerungen habe, das Video überhaupt hochzuladen, da sie kein Fan von Cancel Culture sei. Dennoch entschied sie sich dazu, die Situation öffentlich zu machen und dabei ihre große Enttäuschung über Kristinas Verhalten zu thematisieren. Besonders irritierend empfand sie den Kontrast zu Kristinas Rolle als Schöpferin des Songs "Atemlos", der als Queer-Hymne gilt und häufig in der LGBTQ+-Community gefeiert wird. In den Kommentaren des Beitrags zeigten sich Candys Fans ebenfalls betroffen – auch davon, dass offenbar keiner der Umstehenden eingeschritten war.

Candy Crash, die aktuell erstmals Nachwuchs erwartet, gehört seit Jahren zu den schillerndsten Figuren der deutschen Drag-Szene. Ihre ersten Auftritte hatte sie ab 2013 in Berliner Clubs, wo ihre auffälligen Kostüme und charmante Bühnenpräsenz schnell Aufmerksamkeit erregten. Ein breiteres Publikum lernte sie 2019 in der ProSieben-Show Queen of Drags kennen, wo sie zwar nicht gewann, aber durch ihre exzentrische Art auffiel. Seitdem ist sie in Fernsehformaten, auf Pride-Bühnen und in Diskussionsrunden gleichermaßen aktiv, in denen sie sich zu queeren Themen äußert und sich für ihre Community starkmacht.

Candy Crash und Kristina Bach

Kristina Bach, Musikerin

Candy Crash bei der Glow in Stuttgart