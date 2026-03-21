"Tante Bill": Kaulitz-Bruder freut sich über Patenschaft

Bill Kaulitz (36) hat seinen Fans einen ganz besonderen Moment präsentiert: Der Sänger traf auf sein Patenkind und teilte das herzerwärmende Treffen in einem kurzen Clip auf Instagram mit seinen Followern. In dem Video stolziert Bill zunächst ins Bild, während er ein kleines Baby auf dem Arm hält. Anschließend schubst er Candy Crash (33), die Mutter des Kindes, spielerisch aus dem Bildausschnitt und posiert wie eine echte Diva vor der Kamera. "Patentante trifft Patenkind", schrieb der Musiker zu dem Post und machte damit seine Rolle deutlich. Das Baby selbst scheint die Aktion ganz entspannt zu nehmen und liegt ruhig in seinen Armen.

Die Fans des Tokio-Hotel-Frontmanns zeigten sich größtenteils begeistert von dem witzigen Clip und feierten Bills humorvolle Inszenierung in den Kommentaren. "Liebe einfach alles daran, ihr süßen Mäuse", schwärmte ein User, während ein anderer scherzte: "Stellt euch vor, ihr werdet geboren und eure Patentante ist einfach Bill." Doch nicht alle reagierten nur positiv auf das Video. Einige Nutzer äußerten auch Kritik daran, dass das Baby im Netz gezeigt wurde. "Fand dich ja bis eben sympathisch. Bis du das Kind gerade gezeigt hast", schrieb ein Follower, während ein anderer mahnte: "Bitte zeigt das Baby auf keiner sozialen Plattform." Trotz der gemischten Reaktionen sorgt der Clip vor allem für Gesprächsstoff unter den Fans.

Bill ist seit Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Unterhaltungsbranche. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom (36) wurde er mit Tokio Hotel bekannt und eroberte ab 2005 mit Hits wie "Durch den Monsun" die Charts. Nach schwierigen Jahren im Rampenlicht zogen die beiden nach Los Angeles, feierten dort ihr Comeback und sind heute als erfolgreiche Künstler und Entertainer unterwegs. Die Brüder sind sowohl privat als auch beruflich unzertrennlich und gelten als eines der engsten Geschwisterpaare im Showbusiness. Ende des Jahres folgt ihr nächster großer Coup: Am 5. Dezember 2026 übernehmen Bill und Tom Wetten, dass..? als Moderatoren.

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Getty Images Bill Kaulitz bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall, London

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Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz mit dem Baby von Candy Crash, März 2026

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Instagram / thecandycrash Candy Crash, Juli 2025