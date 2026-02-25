"Mordlust"-Podcast behandelt Gil Ofarims Davidstern-Skandal

Paulina Krasa und Laura Wohlers widmen sich in ihrem erfolgreichen True-Crime-Podcast "Mordlust" einem brisanten Thema aus der deutschen Promiwelt: Der Davidstern-Skandal von Gil Ofarim (43) wird Gegenstand der nächsten Folge sein. Die Moderatorin Paulina kündigte das ungewöhnliche Thema auf Instagram an und erklärte in einem Video den Sachverhalt des Falls. In ihrer Ankündigung schrieb sie: "In unserer morgigen Folge geht es um einen Fall, der zeigt, wie gefährlich Vorwürfe werden können, wenn sie unhinterfragt weitergetragen werden, und welche Verantwortung Sender haben, die davon profitieren, Menschen eine Bühne zu bieten, die Schuld auf sich geladen haben."

Die Ankündigung stieß bei den Fans auf große Resonanz. In der Kommentarspalte häuften sich positive Reaktionen auf die Themenwahl der beiden Moderatorinnen. "Toll, dass ihr den Fall behandelt! Ich bin richtig gespannt auf eure Aufarbeitung davon", schrieb ein Fan. Ein anderer kommentierte: "Oha, mit dem Thema hätte ich jetzt nicht gerechnet! Ich bin gespannt!" Auch die Reichweite des Podcasts wurde gewürdigt: "Stark, dass ihr dafür euer gewohntes Terrain verlasst und eure Reichweite nutzt", lautete eine weitere Reaktion.

Mit "Mordlust" haben Paulina und Laura seit Jahren großen Erfolg. Der Podcast, in dem die beiden üblicherweise wahre Kriminalfälle behandeln, gehört zu den beliebtesten Podcasts in Deutschland und konnte sich zuletzt auf Platz 2 der meistgehörten Spotify-Podcasts hierzulande platzieren. Dass die Moderatorinnen nun einen Fall aufgreifen, der die Unterhaltungsbranche und gesellschaftliche Debatten gleichermaßen bewegt, zeigt ihre Bereitschaft, auch über ihr klassisches True-Crime-Format hinauszugehen und aktuelle Themen kritisch zu beleuchten.

Instagram / mordlustderpodcast Paulina Krasa, Februar 2026

RTL Gil Ofarim, Dschungelkönig 2026

Instagram / paulinapan Paulina Krasa und Laura Wohlers, Podcasterinnen