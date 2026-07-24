Diesen Urlaub mit seiner Familie wird Serkan nie vergessen

Familienurlaub mit einem ganz besonderen Highlight: Serkan Yavuz (33) und seine Ex-Frau Samira Yavuz (32) sind mit ihren beiden Töchtern Nova und Valea spontan in die Türkei geflogen und verbringen dort gemeinsam Zeit in einem All-inclusive-Hotel. Dabei erlebten sie einen Moment, den Serkan so schnell nicht vergessen wird. Die vierjährige Nova wagte im Pool ihre ersten Schwimmversuche – und das ganz ohne Schwimmflügel. Im Podcast "unReal" schwärmte Serkan gerührt von diesem besonderen Erlebnis und verriet, wie stolz er und Samira auf ihre Tochter sind.

Nova habe sich zuvor immer wieder die Rutsche runtergetraut und sich dann die ersten Meter selbst über Wasser gehalten, berichtete Serkan. Dabei lobte er seine Tochter im Wasser immer wieder und feuerte sie an. "Du bist so krass, ich bin so stolz auf dich. Du machst das unglaublich toll, du hörst auf das, was wir dir sagen, du setzt das so gut um, du bist so ehrgeizig", habe er ihr regelmäßig gesagt, wenn sie gemeinsam geübt haben. Auch Serkan war klar: Nova wollte unbedingt zeigen, dass sie das kann – und sie gab nicht auf. Am Ende gab es eine rührende Umarmung und ein ehrliches "Danke" von der Kleinen. "Das hat super funktioniert. Das ist so ein schöner Moment. Das war so ein unglaublich stolzer Moment für uns beide auch", so Serkan im Podcast. Allein für diesen Moment habe sich der Urlaub "schon gelohnt" – und er freue sich jetzt schon darauf, sich in zehn Jahren daran zurückzuerinnern.

Dass Serkan und Samira ihren Urlaub gemeinsam verbringen, sorgte zuletzt für Aufsehen bei den Fans der beiden. Das Ex-Paar teilte auf Instagram Videos, in denen sie zusammen lachen, essen und mit den Töchtern spielen – eine Harmonie, die viele überrascht hat. Die beiden Realitystars lernten sich im Rahmen von Datingshows kennen und haben zwei gemeinsame Töchter. Nova ist vier Jahre alt, ihre jüngere Schwester Valea ist ebenfalls noch ein Kleinkind.

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

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Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025

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Imago Serkan Yavuz beim Social Event der Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg in Köln, April 2024