Alex Rodriguez feiert 51. Geburtstag mit neuer Freundin

Alex Rodriguez (51) hat seinen 51. Geburtstag gefeiert – und seine neue Freundin Meghan Hayden hat die Feierlichkeiten mit romantischen Bildern auf Instagram gewürdigt. In einer Instagram-Story postete sie gleich vier Fotos, die das Paar in innigen Momenten zeigen: an einem malerischen Ort, in einem Restaurant, auf einer Yacht und vor einem luxuriösen Pool. Dazu schrieb Hayden laut dem Magazin People schlicht: "Happy Birthday, Arod", versehen mit zwei roten Herz-Emojis. Alex teilte die Story umgehend mit seinen 4,3 Millionen Followern.

Auf den Bildern wirken Hayden und Alex sichtlich vertraut. Auf einem lehnt sie sich an ihn, auf einem anderen legt der ehemalige Baseballprofi den Arm um ihre Taille, während beide lächelnd auf einer Yacht posieren. Dass die beiden ein Paar sind, wurde Anfang Juli öffentlich – da wurden Alex und Hayden beim Knutschen auf der sogenannten White Party von Fanatics-CEO Michael Rubin gesichtet.

Zuvor war Alex rund drei Jahre lang mit Jaclyn Cordeiro zusammen. Ihre Trennung Ende Mai bestätigte Jaclyn gegenüber TMZ mit den Worten: "Alex und ich verbringen gerade etwas Zeit getrennt voneinander. Trotzdem lieben und respektieren wir uns weiterhin und kümmern uns umeinander – genauso wie um unsere Familien." Zudem erklärte sie, sich aktuell auf eine ernste gesundheitliche Angelegenheit in ihrer Familie konzentrieren zu müssen. Meghan Hayden, die laut ihrem Instagram-Profil als Privattrainerin in New York City arbeitet und früher als Sportlerin auf Division-I-Niveau aktiv war, ist nun die neue Frau an der Seite des Ex-Yankee-Stars.

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Getty Images Alex Rodriguez vor Spiel 7 der Western-Conference-Halbfinalserie in Denver, Mai 2024

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Instagram / meghan_hayden_ Alex Rodriguez und seine Freundin Meghan Hayden

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Imago Jaclyn Cordeiro und Alex Rodriguez, Ex-Paar