Social-Media-Pause: Serkan Yavuz klärt die Spekulationen auf

Kurze Auszeit, große Aufregung: Realitystar Serkan Yavuz (33) hat sich für etwa zwei Tage von Instagram verabschiedet – und damit bei seinen Fans für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Auf die plötzliche Funkstille folgten prompt wilde Spekulationen darüber, was hinter dem Rückzug stecken könnte. Nun ist der zweifache Familienvater wieder zurück und hat sich in seiner Instagram-Story persönlich zu Wort gemeldet, um die Gerüchteküche zu beruhigen.

In dem Clip erklärt Serkan, dass sein kurzes Offline-Sein ganz und gar undramatisch war. "Ich dachte mir Freitagnachmittag: Ich melde mich da ab, weil ich einfach den Samstag was zu tun habe, was nicht die Social-Media-Welt betrifft", erklärt er. Dass seine Fans um sein Fernbleiben so einen Wirbel machen, habe ihn überrascht. "Ich wurde von meinen Freunden allen ausgelacht", beschreibt Serkan und meint: "Mein Gott, ist ja wie beim Finanzamt. Da musst du auch alles erklären." Der 33-Jährige betont, bei ihm sei "alles entspannt" und verrät, er habe das Wochenende mit Fußballspielen verbracht.

In seiner Anhängerschaft kursierten die verschiedensten Theorien, nachdem er sich am Freitagabend mit den knappen Worten "Ich melde mich vorerst ab" verabschiedet hatte. Einige vermuteten eine Krise mit seiner Ex Samira Yavuz (32), mit der er noch kurz davor einen gemeinsamen Familienurlaub genossen hatte. Andere gingen davon aus, er sei mit den Dreharbeiten für ein ganz bestimmtes TV-Format beschäftigt gewesen. Wie sich nun herausstellt, war der Grund für seine Netzpause jedoch deutlich trivialer.

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025