Tod durch medizinische Hilfe: Rebecca Lunas Tochter trauert

Nach dem Tod von Rebecca Luna meldet sich jetzt deren Tochter Maya Findlay mit einem bewegenden TikTok-Video zu Wort. Darin teilt sie eine Aufnahme eines alten FaceTime-Gesprächs, auf dem Rebecca zu sehen ist, wie sie lachend mit ihren Enkelkindern spricht. "Heimweh nach meiner Mama, die in diesem Leben nie wieder existieren wird", schreibt Maya dazu. In der Bildunterschrift fügt sie hinzu: "Ich vermisse meine Mama auf eine Art, die sich wie Heimweh anfühlt. Als wollte ich einfach nach Hause – aber zu Hause war sie." Rebecca war am 25. Juli im Alter von 49 Jahren durch medizinische Sterbehilfe gestorben.

Hintergrund von Rebeccas Tod ist ihre Diagnose mit Frühdemenz, die sie im April 2025 auf TikTok öffentlich gemacht hatte. Damals schilderte sie, wie sich die Erkrankung für sie anfühlte: "Seitdem ich das mit meiner Neurologin besprochen habe, wurde mir klar, dass es nicht viele Ressourcen für junge Menschen gibt, die mit dieser schrecklichen Krankheit konfrontiert sind." Die Krankheit schritt schneller voran als erwartet, woraufhin Rebecca sich für die medizinisch unterstützte Sterbehilfe entschied. In ihrem letzten TikTok-Video, das sie am 22. Juli hochlud, erklärte sie: "Es ist eine schwere Entscheidung, das muss ich sagen, denn ich lebe in einem Körper, der sich nicht wohl, nicht sicher, nicht gut anfühlt – überhaupt nichts. Er fühlt sich schrecklich an."

Rebecca hatte auf TikTok offen über ihre Erkrankung gesprochen und dabei betont, wie isolierend sie die Krankheit empfand. Als alleinerziehende Mutter hatte sie ihr Leben lang stolz für ihre Familie gesorgt. Auf einer GoFundMe-Seite, die sie kurz vor ihrem Tod eingerichtet hatte, schrieb sie, dass sie nicht wolle, dass ihre Angehörigen zusätzlich zu ihrer Trauer auch noch mit den Kosten belastet werden. "Ich konnte ohne euch nicht so weit kommen", richtete sie sich dort an ihre Follower. Rebecca starb am 25. Juli im Kreise ihrer Liebsten – sie wurde 49 Jahre alt.

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TikTok / wheredidbecsgo Rebecca Luna, TikTokerin

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TikTok / wheredidbecsgo Rebecca Luna, TikTokerin

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TikTok / wheredidbecsgo Rebecca Luna, TikTokerin

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