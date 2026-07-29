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Snoop Dogg
Sah seinen Tod: Snoop Dogg lässt die Finger von dieser Droge

Sah seinen Tod: Snoop Dogg lässt die Finger von dieser Droge

- Mia Lada-Klein
Lesezeit: 2 min
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Snoop Dogg (54) ist wohl einer der bekanntesten Kiffer der Welt – doch es gibt eine Droge, mit der er so schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass er sie nie wieder anrühren will. Im "Full Send Podcast" sprach der Rapper offen darüber, wie ein einziger Zug des psychedelischen Rauschmittels DMT sein Leben verändert hat. Nach diesem einen Versuch habe er das Gefühl gehabt, seinen Körper zu verlassen und sich selbst von oben leblos zu betrachten. "Das war so, als wäre man gestorben, dann wieder aufgewacht und hätte sich selbst tot gesehen – und dann so: 'Okay, ich hab den Tod gesehen, ich bin fertig damit'", erklärte er im Podcast.

Für etwa 25 Sekunden habe er neben sich gestanden und sich selbst beim Sterben zugeschaut, schilderte Snoop das eindringliche Erlebnis. Zur Verdeutlichung sank er während des Gesprächs tief in seinen Stuhl, um zu zeigen, wie sich der Trip angefühlt hat. "Dann stand ich auf und schaute auf mich herunter, wie ich da sterbe: 'Was zur Hölle machst du da, lass das, fass das Ding nicht noch einmal an'", erinnerte er sich weiter. Seine Finger hätten sich danach seltsam angefühlt, und sein Fazit war eindeutig: "Das ist nichts für mich."

DMT, auch bekannt als N,N-Dimethyltryptamin, ist eine starke psychedelische Substanz, die in vielen Teilen der Welt illegal ist. Der Wirkstoff ist für intensive Halluzinationen bekannt und wird mitunter als "Businessman's Trip" bezeichnet, weil die Wirkung meist nur etwa 30 Minuten anhält. Snoop ist eigentlich für seinen entspannten Umgang mit Cannabis berühmt – er selbst sagte einmal, dass Country-Legende Willie Nelson der einzige Mensch sei, der ihn beim Kiffen je übertrumpft habe.

Bei CinemaCon 2026 in Las Vegas: Snoop Dogg beim Universal und Focus Features Special Presentation
Getty Images
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Snoop Dogg bei der Universal Pictures und Focus Features Präsentation auf der CinemaCon in Las Vegas, April 2026
Getty Images
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Snoop Dogg bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris
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Wie findet ihr, dass Snoop nach seinem DMT-Trip komplett die Finger davon lässt?
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