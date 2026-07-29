Michael Schulte feiert Liebe und Familie im Schweiz-Urlaub

Michael Schulte (36) genießt derzeit eine romantische Auszeit in der Schweiz – und das gleich doppelt: Der deutsche Sänger reist mit seiner Ehefrau Katharina und den gemeinsamen Söhnen Luis und Lenny durch das Alpenland und feiert dabei gleichzeitig sein zehnjähriges Beziehungsjubiläum. Die Reise führte die Familie unter anderem an den Oeschinensee sowie ins Lauterbrunnental. Auf Instagram teilt Michael die Eindrücke des Trips mit seinen Fans – und sorgt damit für große Begeisterung in der Community.

Besonders das türkisblaue Wasser des Oeschinensees begeisterte die Follower. Eine Nutzerin kommentierte unter einem der Bilder: "Wie blau das Wasser ist." Eine weitere schrieb: "Das sieht aus wie auf einer Postkarte. Schönen Urlaub noch." Auch das Lauterbrunnental beeindruckte die Fans, einer kommentierte: "Ah schön. Das Lauterbrunnental. Genießt eure Zeit!" Einen ganz besonderen Moment erlebte die Familie zudem in einem Restaurant in Weggis – dort wurde sie von einem Fan bedient, der die Begegnung anschließend gerührt im Netz festhielt: "Danke, dass ich euch bedienen durfte in Weggis."

Vor drei Monaten verriet Michael im Interview mit RTL, wie viel Kampf hinter seinem heutigen Leben und Erfolg steckt: "Man braucht extremen Ehrgeiz und Durchhaltevermögen. Weil es sich oft über viele Jahre ziehen kann, bis es wirklich funktioniert." Der Sänger weiß, wovon er spricht: Zwar machte er sich früh über YouTube einen Namen und landete 2012 bei The Voice of Germany auf Platz drei. Doch der große Durchbruch kam erst 2018, als er beim Eurovision Song Contest mit "You Let Me Walk Alone" für Deutschland antrat und Vierter wurde. Auch für Nachwuchsmusiker hatte Michael damals klare Worte. "Man darf nicht aufgeben, man darf den Kopf nicht in den Sand stecken."

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Instagram / michaelschulte Michael Schulte in der Schweiz, Juli 2026

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Instagram / michaelschulte Michael Schulte mit seiner Familie in der Schweiz, Juli 2026

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Instagram / michaelschulte Michael Schulte und seine Frau Katharina, Juli 2026