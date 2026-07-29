Matthias Sauer mischt als neuer Charakter "Unter uns" auf

In der Schillerallee weht ein neuer, ziemlich unangenehmer Wind: Die Soap Unter uns bekommt Zuwachs in Form eines neuen Bösewichts, wie RTL jetzt verkündet. Matthias Sauer heißt die Figur, die Schauspieler Gabriel Merz (55) ab sofort verkörpert. Der Neuzugang arbeitet für die Stadt Köln und hat es auf die Bewohner der Schillerallee abgesehen – sein Auftauchen soll für ordentlich Unruhe und Existenzängste sorgen.

Gabriel beschreibt seinen neuen Charakter im Interview mit dem Sender ziemlich unmissverständlich: "Er kennt absolut keine Skrupel. Seine Devise ist nicht 'Unter uns', sondern 'Unter mir!'" Matthias Sauer ist in seiner Rolle mit dem Bau einer U-Bahn-Linie in Köln beschäftigt und soll dabei alles aus dem Weg räumen, was seinen Plänen im Weg steht – koste es, was es wolle. Der Schauspieler bezeichnet seine Figur außerdem als "charmanten A*sch". Die Zuschauer können sich laut Gabriel auf turbulente Zeiten freuen: "Die Zukunft wird großartig. Aber auf dem Weg dahin kann es manchmal laut und manchmal schmutzig werden!"

Für zusätzliche Spannung dürfte die Frage sorgen, wie sich Matthias Sauers Ankunft auf die anderen Figuren der Serie auswirkt. Laut den Spoilern der Produktion wird er versuchen, Patrizia – gespielt von Miriam Lahnstein (51) – auf seine Seite zu ziehen, da sie ähnlich intrigant veranlagt ist wie er selbst. "Unter uns" gehört mit seinem Start im Jahr 1994 zu den dienstältesten deutschen Daily Soaps und läuft bis heute täglich auf RTL und im Streaming auf RTL+.

Anzeige Anzeige

RTL / Dennis-A.Hundt Matthias Sauer (Gabriel Merz) und Larissa (Ilka Mahrholz) bei "Unter uns"

Anzeige Anzeige

RTL / Dennis-A.Hundt Matthias Sauer (Gabriel Merz) mit den Schillerallee-Bewohnern in "Unter uns"

Anzeige Anzeige

RTL / Sebastian Meyer Patrizia (Miriam Lahnstein) in "Unter uns"