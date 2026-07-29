Nach Ehe-Aus spricht Lisa Maria Potthoff ungewohnt offen

Auch wenn ihre Ehe nach 15 gemeinsamen Jahren im Januar dieses Jahres offiziell für beendet erklärt wurde, blickt Lisa Maria Potthoff (48) erstaunlich gelassen auf die Trennung von Filmproduzent Thorsten Berg zurück. Die Schauspielerin betont, dass sie das Ende ihrer Beziehung keineswegs als Niederlage empfindet. Gegenüber dem Magazin Bunte erklärte sie: "Für mich hat sich das Ende meiner Ehe nie wie ein Scheitern angefühlt." Dabei hebt sie besonders hervor, wie gut die Familie trotz allem zusammenhalte.

Was Lisa dabei besonders bewegt, ist der respektvolle Umgang miteinander nach der Trennung. "Ich bin unglaublich beeindruckt von meinem Ex-Mann – und von uns allen vieren", sagte sie im Magazin Bunte. Thorsten habe sogar einen eigenen Satz für das geprägt, was die Familie verbinde: "Das Rudel funktioniert." Und die Schauspielerin ist überzeugt: "Wir haben etwas Gutes daraus gemacht."

Lisa ist seit vielen Jahren einem breiten TV-Publikum bekannt, unter anderem durch ihre Rollen in bayerischen Krimikomödien und als starke Hauptfigur in verschiedenen Fernsehfilmen. Ab dem 13. August ist sie mit der Komödie "Steckerlfischfiasko" im Kino zu sehen, doch privat steht für die Darstellerin vor allem ihre Familie im Mittelpunkt. Aus der Ehe mit Thorsten stammen zwei Kinder, für die beide Eltern auch nach der Trennung präsent bleiben.

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