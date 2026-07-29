Ed Sheeran wird Co-Autor von Katseyes neuer Single "Animal"

Der britische Sänger Ed Sheeran (35) entdeckte die Girlgroup Katseye während eines Aufenthalts in Mexiko – und war sofort begeistert. Er hörte ihren Song "Gnarly", meldete sich als Fan bei der Gruppe und fragte an, ob er einen Song für sie schreiben dürfe. Aus dieser Kontaktaufnahme entstand die gemeinsam kreierte Single "Animal", die am 24. Juli veröffentlicht wurde. Auf Instagram teilte Ed jetzt ein Behind-the-Scenes-Video aus den Aufnahmen und gewährte damit einen Blick hinter die Kulissen der Entstehungsgeschichte.

In seinem Instagram-Post erklärt der Musiker: "Ich habe letztes Jahr den Song 'Gnarly' von Katseye gehört, als ich in Mexiko war, und ihn geliebt. Ich habe gesagt, dass ich ein Fan bin, und mich gemeldet, um zu fragen, ob ich einen Song für sie schreiben kann. Wir haben 'Animal' zusammen erschaffen." Im Video ist Ed im Studio zu sehen, wie er den Chorus singt und anschließend die Bedeutung der Lyrics erklärt. Der Song dreht sich um den Gegensatz zwischen der polierten Außenwirkung und der ungezügelten Energie, die hinter verschlossenen Türen zum Vorschein kommt. Im dazugehörigen Musikvideo ist zudem Schauspielerin Demi Moore (63) in einem Gastauftritt zu sehen – sie ruft dazu auf, es wild zu machen, bevor die Gruppe in eine Choreografie ausbricht.

Der Track "Animal" wird auf Katseyes kommender EP "Wild" erscheinen, die am 14. August veröffentlicht wird. Passend dazu soll am 12. August auch der Film "Katseye: Wild Hearts" anlaufen, der Fans einen Einblick in die Welt der Gruppe geben soll. Für Ed geht es am 1. August weiter, wenn er in Seattle mit dem nordamerikanischen Teil seiner Loop Tour startet.

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Getty Images Megan Skiendiel, Lara Raj, Daniela Avanzini, Sophia Laforteza und Yoonchae Jeung von Katseye bei den American Music Awards 2026 in Las Vegas

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Getty Images Jury-Mitglied Demi Moore bei der Premiere von "La Bola Negra" bei den Filmfestspielen von Cannes 2026

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Getty Images Ed Sheeran, Sänger