Nie Interesse? Olivia Attwood packt über Pete Wicks aus

Pete Wicks (37) und Olivia Attwood (35) sind jetzt offiziell ein Paar – und das, obwohl die Realitystar-Dame ihrem damaligen Ehemann Bradley Dack noch versichert hatte, Pete und sie würden sich gegenseitig abstoßend finden. Jetzt hat Pete die Beziehung mit einem Instagram-Post öffentlich gemacht und damit für Aufsehen gesorgt. Zu einer Reihe verliebter Urlaubsfotos aus Ibiza schrieb er: "Ich schätze, jemand muss der Erste sein... IBIZA." Sein bester Freund Sam Thompson (33) kommentierte begeistert: "Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet DU jemanden so öffentlich vorstellen würdest! Ich könnte nicht glücklicher für dich sein, Bruder."

Dem offiziellen Instagram-Post war ein eindeutiger Wink von Olivia vorangegangen. In einer aktuellen Folge ihres Podcasts "Olivia's House" hatte sie verraten, dass sie eine Person in ihrem Leben habe – und dass es sich dabei um das "schlechtestgehütete Geheimnis" handle. Den Namen nannte sie zwar nicht, doch sie erzählte, dass ihr jemand 100 rote Rosen nach Ibiza geschickt hatte. Öffentlich machen wollte sie die Beziehung aber nicht als Erste: "Ich werde definitiv nicht die Erste sein, die jemanden offiziell vorstellt", stellte sie klar. Daraufhin ergriff Pete die Initiative. Olivia zufolge hat er sich durch die Romanze deutlich verändert – sie sagte, er sei "weich geworden", und bezog das auf die roten Rosen, die er ihr ans Set geschickt hatte.

Besonders pikant ist ein älterer Podcast-Clip, der nun wieder für Aufmerksamkeit sorgt. In einer Folge von "Olivia's House" aus dem August 2024, als sie noch mit Bradley zusammen war, hatte Olivia Pete als Beweis dafür angeführt, dass Freundschaften zwischen Männern und Frauen möglich seien: "Es gibt eine Ausnahme zu dieser Regel: Pete und ich. Weil wir uns beide abstoßend finden", sagte sie damals. Olivia und Bradley hatten ihre Beziehung nach rund zehn Jahren Anfang dieses Jahres beendet. Seitdem hat Olivia schwere Vorwürfe gegen ihren Ex erhoben und auf Instagram geschrieben: "Ich habe Brad die letzten zehn Jahre lang unterstützt, während er mich mehrfach belogen und betrogen hat." Olivia und Pete sollen seit Februar dieses Jahres zusammen sein. Fotos, die die beiden im vergangenen Sommer eng beieinander auf einer Yacht zeigten, hatten bereits damals erste Spekulationen über eine Romanze ausgelöst.

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Getty Images Pete Wicks und Olivia Attwood bei den Brit Awards 2025 im InterContinental London – The O2.

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Instagram / p_wicks01 Olivia Attwood und Pete Wicks kuscheln auf Ibiza, Juli 2026

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Getty Images Olivia Attwood und Bradley Dack bei der ITV Palooza am 23. November 2021