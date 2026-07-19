Erster Auftritt als Paar? Pete Wicks und Olivia küssen sich

Liebes-Alarm in London: Olivia Attwood (35) und Pete Wicks (37) zeigen sich erstmals ganz offiziell als Paar in der Öffentlichkeit. Nach einer Partynacht in der britischen Hauptstadt, bei der Olivia ihre neue Kollektion mit Tatti Lashes feierte, wurden die beiden am Freitagabend innig knutschend vor der Location gesichtet. Die Realitystars gönnten sich draußen eine kurze Auszeit vom Trubel, tauschten vor dem Klub einen heißen Kuss aus und verschwanden anschließend gemeinsam in einem privaten Auto. Das zeigen Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen.

Schon seit Monaten gab es zarte Hinweise auf eine mögliche Romanze zwischen Olivia und Pete, nun machen die beiden Nägel mit Köpfen. Laut Daily Mail sollen sie sich bereits im Februar angenähert haben, kurz nachdem Olivia sich von ihrem Ehemann Bradley Dack getrennt hatte. Spekulationen um die beiden kamen allerdings bereits im vergangenen Sommer auf, als Fotos von ihnen auf einer Yacht auftauchten – damals war Olivia noch mit Bradley verheiratet. In ihrem Format "Olivia's House" erklärte die Influencerin später zu den Bootsfotos: "Ich habe mich natürlich an [Pete] angelehnt auf der Yacht, aber es ist nichts passiert."

Inzwischen ist alles anders: Erst vor Kurzem wurden Olivia und Pete turtelnd im Urlaub in Ibiza und später in Saint-Tropez gesehen, am Pool eines Luxusclubs konnten sie laut Beobachtern die Finger nicht voneinander lassen. Auf Instagram teilte Pete zudem eine Fotoreihe aus dem Ibiza-Urlaub, auf der auch Olivia zu sehen war. Sein Kumpel Sam Thompson (33) kommentierte daraufhin: "Ich könnte mich nicht mehr für dich freuen."

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Getty Images Pete Wicks und Olivia Attwood bei den Brit Awards 2025 im InterContinental London – The O2.

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Getty Images Olivia Attwood, 2022

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Instagram / p_wicks01 Olivia Attwood und Pete Wicks kuscheln auf Ibiza, Juli 2026