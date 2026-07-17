Olivia Attwood rechnet mit Katie Prices Mann gnadenlos ab

Olivia Attwood (35) hat ihrer Freundin Katie Price (48) eine deutliche Warnung ausgesprochen: Lass die Finger von Lee Andrews! Im Podcast "Olivia's House" packte der Realitystar jetzt über Katies Ehemann aus und machte dabei keinen Hehl daraus, was sie von ihm hält. "Lee Andrews muss einfach absolut in den Mülleimer", erklärte sie ihren Zuhörern. Besonders deutlich wurde Olivia, als sie von einem persönlichen Gespräch mit ihrer Freundin berichtete: "Katie ist eine Freundin von mir. Niemand kann mich dazu bringen, Katie zu hassen. Aber dieser Typ – ich habe es ihr direkt ins Gesicht gesagt, als ich sie letzten Monat getroffen habe: Das sind schlechte Vibes."

Auslöser für Olivias Aussagen war unter anderem ein jüngster Instagram-Rant von Lee, in dem er gegen Vogue Williams (40) und Joanne McNally ausholte. Die beiden hatten in ihrem Podcast "My Therapist Ghosted Me" Lees Verhalten thematisiert. Vogue bezeichnete ihn dabei als "Hochstapler" und sagte, er versuche, andere dumm aussehen zu lassen. Als Vogue Lee daraufhin direkt anschrieb, um ihn auf seine Online-Attacken anzusprechen, eskalierte die Situation weiter. Lee behauptete, er habe von Vogue noch nie gehört und hätte erst googeln müssen, wer sie sei. Außerdem kündigte er an, gleich 58 bis 60 Prominente namentlich bloßzustellen. Joanne kommentierte das im Podcast trocken: "Ich habe noch nie so etwas wie dieses Clout-Chasing gesehen."

Olivia und Katie hatten schon im Mai gemeinsam auf Instagram auf die turbulente Situation aufmerksam gemacht – damals noch mit einem Augenzwinkern. In einem Video, das zur Zeit von Lees erster Festnahme entstand, scherzten die beiden, dass ihre Ehemänner nirgendwo aufzufinden seien. "Uns fehlt etwas", sagte Katie in dem Clip, worauf Olivia antwortete: "Ja, ich habe zwar nach ihm gesucht, aber..." Dazu posteten die beiden ein Foto, auf dem sie sich vor Lachen die Hände vors Gesicht hielten. Inzwischen ist der Ton bei Olivia deutlich ernster geworden.

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price, Juni 2026

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Getty Images Olivia Attwood bei Heidi Klums 24. Halloween-Party in New York, Oktober 2025

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026