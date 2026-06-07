Olivia Attwood teasert Beziehung mit Pete Wicks per Handy an

Eigentlich wollte Olivia Attwood (35) nichts verraten – doch ihr Handy hat sie nun unfreiwillig enttarnt. Das Model wurde laut The Sun dabei erwischt, wie auf ihrem Sperrbildschirm ein Foto von ihr und Pete Wicks (37) zu sehen war – und zwar beim Küssen. Der Schnappschuss soll bei ihrer Geburtstagsfeier im Broadwick Soho Hotel in London entstanden sein. Zuvor hatten gemeinsame Partynächte und Paparazzifotos schon für reichlich Spekulationen gesorgt, nun liefert Olivia ihren Fans mit dem sehr persönlichen Handy-Hintergrund einen deutlichen Hinweis auf eine neue Beziehung.

Zuvor hatte die 35-Jährige ihre Fans mit kryptischen Posts auf Social Media auf Trab gehalten und die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln gebracht. Laut The Sun läuft es zwischen den beiden trotz aller Diskretion prächtig. Ein Insider erklärte gegenüber dem Blatt: "Das Paar gibt sein Bestes, diskret zu bleiben, da sie sich auf ihre vollen Terminkalender konzentrieren und Olivia mit ihrer Trennung von Brad umgeht – aber es entwickelt sich offensichtlich schön." Derselbe Insider fügte hinzu: "Heutzutage ist es das Äquivalent dazu, das Foto eines geliebten Menschen in der Brieftasche zu tragen, wenn man einen Partner als Handy-Hintergrund hat – es ist sehr aussagekräftig und persönlich."

Olivias Herz war zuvor gebrochen worden: Anfang des Jahres hatte sie ihre langjährige Beziehung mit Fußballer Bradley Dack nach rund zehn Jahren beendet. Als Trennungsgrund nannte sie Untreue. In einem Statement auf Instagram machte sie damals deutlich: "Ich habe zehn Jahre lang zu Brad gehalten, in denen er mich mehrfach belogen und betrogen hat. Der Grund für das Ende unserer Beziehung ist genau das." Pete selbst wurde durch seine Teilnahme an der britischen Realityshow TOWIE bekannt und ist wie Olivia ein bekanntes Gesicht im britischen Reality-TV.

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Getty Images Pete Wicks und Olivia Attwood bei den Brit Awards 2025 im InterContinental London – The O2.

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Getty Images Pete Wicks bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall in London

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Getty Images Bradley Dack und Olivia Attwood, 2024