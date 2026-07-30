Stephen Curry würdigt Ayeshas großes Opfer für ihre Familie

NBA-Superstar Stephen Curry (38) hat in einem Interview offen über seine Ehe mit Ayesha Curry (37) gesprochen und dabei betont, wie viel seine Frau für ihre gemeinsame Familie leistet. Neun Monate im Jahr sei sein Kalender komplett vollgepackt – mit 82 Spielen und dem Ziel, Meisterschaften zu gewinnen. Gegenüber The Hollywood Reporter würdigte er Ayeshas Einsatz ausdrücklich: "Es ist absolut verrückt. Der Lebensstil, im Chaos zu gedeihen, ist eine reale Sache. Ich habe neun Monate meines Jahres, die komplett verplant sind. Das ist ein großes Opfer für sie. Wir haben vier Kinder, und das ist eine Menge Verantwortung. Wir haben das so gewollt, und es ist keine Beschwerde."

Rückblickend gestand Stephen auch, dass er die Situation zu Beginn seiner Karriere deutlich unterschätzt hatte. Zu einer besonders stressigen Zeit habe er seiner Frau versprochen, der nächste Sommer werde deutlich ruhiger werden. "Ich habe einen der dümmsten Kommentare gemacht, wahrscheinlich in meinem dritten oder vierten Jahr in der Liga. Ich sagte: 'Dieser Sommer ist verrückt, aber nächster Sommer wird viel entspannter sein. Es wird super ruhig sein und du wirst den ganzen Sommer haben. Wir gehen, wohin du willst.'", erzählte er schmunzelnd. Die Realität sah anders aus: "Jeden Sommer seitdem war zehnmal verrückter." Dennoch verliert er das große Ganze nicht aus den Augen und betonte: "Aber es ist das gemeinsame Wachsen im Leben, das wir genießen. Und es gibt großartige Möglichkeiten. Worüber beschweren wir uns?"

Stephen und Ayesha sind seit 2011 verheiratet und haben gemeinsam vier Kinder: Riley, geboren 2012, Ryan, geboren 2015, Canon, geboren 2018, und ihr jüngstes Kind Caius, das 2024 zur Welt kam. Neben seinem Leben als Familienvater hat Stephen eine Karriere hingelegt, die ihn selbst überrascht. So moderierte er die ESPYs, trat in einer Show auf und gründete sogar eine eigene Medienfirma – Dinge, die er sich in seinen Anfängen als Basketballspieler nie hätte vorstellen können. "Nichts davon war jemals auf meinem Radar. Aber Gott hat einen sehr lustigen Sinn für Humor", sagte er gegenüber The Hollywood Reporter.

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Getty Images Stephen Curry und seine Frau Ayesha im Januar 2023

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Instagram / ayeshacurry Ayesha und Stephen Curry mit ihren Kindern Riley, Ryan, Canon und Caius

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Instagram / stephencurry30 Stephen und Ayesha Curry