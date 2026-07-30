Nach Geburt von Sohn: Fedez mit inneren Blutungen im Spital

Freude und Schrecken lagen für Fedez (36) zuletzt ganz nah beieinander: Kurz nachdem der italienische Rapper Mitte Juli zum dritten Mal Vater geworden war, musste er selbst mit inneren Blutungen ins Krankenhaus. Ein aufgeplatztes Magengeschwür zwang den 36-Jährigen laut 20 Minuten zur Behandlung in einer Klinik in Rozzano. Dort erhielt er mehrere Bluttransfusionen. Auf Instagram meldete er sich nun mit einer emotionalen Botschaft zurück – er ist inzwischen wieder zu Hause.

In seinem Post dankt Fedez den Menschen, die durch ihre Blutspenden sein Leben gerettet haben: "Ich wäre heute nicht hier, wenn unbekannte Menschen nicht das Blut gespendet hätten, das für die Transfusionen verwendet wurde, die mir das Leben gerettet haben. Wieder einmal", schreibt er. Besonders eindringlich schildert er den Moment, in dem er glaubte, er würde seine Familie nie wiedersehen: "Ich dachte, mein Leben würde enden, während das meines Sohnes begann." Nun wolle er sich ausruhen und auf seinen Körper hören, der schon mehrmals zu ihm gesagt habe: "Halt an." Zudem teilt er eine nachdenkliche Reflexion: "Manchmal denken wir nicht darüber nach, aber das einzige kostbare Gut, das wir wirklich haben, ist die Zeit, die uns oft erst spät viele Dinge klar macht."

Für Fedez ist es nicht das erste Mal, dass er mit einer lebensbedrohlichen Situation kämpfen muss. Bereits 2022 wurde bei dem Musiker ein seltener Tumor an der Bauchspeicheldrüse diagnostiziert, der in einer rund sechsstündigen Operation entfernt wurde. Infolge dieses Eingriffs erlitt er ein Jahr später erneut schwere innere Blutungen und benötigte damals ebenfalls mehrere Eingriffe sowie Bluttransfusionen. Seinen neugeborenen Sohn Edoardo Lupo hat er gemeinsam mit seiner Partnerin Giulia Honegger bekommen – für Giulia ist es das erste Kind, für Fedez bereits das dritte.

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Getty Images Fedez im November 2021

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Instagram / fedez Rapper Fedez mit seinem Kind und Partnerin Giulia

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Instagram / fedez Fedez und Giulia Honegger, Juli 2025